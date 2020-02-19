【Tom Ford】在時裝界自立門戶的傳奇　能導能演的驚世奇才

編按：原來美妝產品背後也有故事？來看撐場用戶雪話的分享吧！

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【Tom Ford】唇膏名是你的名字？身兼設計師及導演的變色龍Tom Ford」，刊於01撐場】

情人節想買禮物（或補買禮物）不知買什麼好？不如考慮一下時裝品牌Tom Ford所推出的口紅系列？「BOYS & GIRLS」及2014-2015年的「LIP & BOYS」之迷你唇膏，每枝都附有名字，可以作為你所親愛的人或個人的標誌，並方便隨身攜帶。而不同唇膏亦有不同質感及效果，譬如Tom Ford Girls Lip Color均為較水潤光澤，顯得甜美溫柔；而Tom Ford Boys Lip Color則較為亮麗啞光，突顯型格妝容，迎合各種女生需要。當中，這些系列背後的故事更要提到創立品牌的湯·福特（Tom Ford）。

Tom Ford的唇膏。（Tom Ford官網）

品牌創辦人湯·福特，可謂是一個涉獵多範疇的奇才。他由讀設計主修建築學，到成為國際時尚品牌「古馳」（Gucci）的女性成衣設計師及行政總裁，並在其決策下，於2002年收購另一著名時尚品牌「伊夫·聖羅蘭」（Yves Saint-Laurent；YSL），同時自身兼任兩個品牌的創意總監。

不過，在時裝界看似一帆風順的事業並沒有讓他停下步伐來，更大膽決定在人生交叉口選擇U Turn，在2004年提出辭職，隔年另立同名時裝品牌，涵蓋廣泛自男女時裝、化妝品、香水、眼鏡甚至手錶等，同時轉行導演電影。而他首部執導的《單身男人》（A Single Man；2009年）邀請到哥連·費夫（Colin Firth）、尼古拉斯·霍爾特（Nicholas Hoult）等著名演員參演，講述一位中年大學教授的同性愛戀。而湯·福特一直很想把這個劇本拍成電影，但無奈找不到投資人，只好自資開拍，出錢出力，可想像他當時所面對的風險。幸好，這部電影大受好評，更在威尼斯電影節中被提名金獅獎，屢獲殊榮。

+ 4 + 3 + 2

後來他第二部電影作品《迷離字戀》（Nocturnal Animals；2016年）由愛美·雅當絲（Amy Adams）、積·佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）等主演，果然也不負眾所望，獲得威尼斯影展評審團大獎，可見湯·福特作為導演也相當出色。

+ 2

而上文提到的口紅系列的名字，便是如此傳奇的湯·福特所選出的影響自己的名字。名字所指的除了名人，當然也有不少是他的親朋好友。首先不得不提的就是以他同性愛人為名的「＃20 Richard」，柔光質地的深豆沙色，為你細訴細水長流的愛情。現實中倆人共同渡過年齡差距、癌症病患等難關，不離不棄地相伴數十年，實為令人感動。因此，如此浪漫的故事也令這色號變成全球熱賣款。

無疑，不少荷里活明星也為系列的命名提供了靈感。例如「＃28 Richard」和「＃63 Jake」各自以曾參演湯·福特的執導作品的尼古拉斯·霍爾特及積·佳蘭賀命名，前者為微霧款的性感酒紅色，後者則為亮光的玫瑰色。

或者亦可以發揮各自的想像，配搭成不同組合，沿用經典浪漫電影《鐵達尼號》（Titanic）的男女主角的名字Jack與Rose，塗上同是桃紅色調的「＃91 Jack」和「＃17 Rosie」，打造出深淺的層次感。同時追星的朋友也可以收集偶像同名的唇膏，如與性感女神「黑寡婦」施嘉莉·祖安遜（Scarlett Johansson）同名的「＃25 Scarlett」，為你帶來亮麗珊瑚色，又一獨特風格。

不同款式的Tom Ford口紅，為獨一無二的你展現個人特色，在節日中也能獎勵自己並打扮一番，也可把心意低調地蘊藏在其唇膏名稱背後，作為禮物送予重要的人。

內容提供：雪話

看更多01撐場相關文章：

家暴案水落石出 回顧尊尼·特普（Johnny Depp）代表作

【阿爾·柏仙奴】艱難演藝生涯打造一代狠辣無情的「教父」

【伯恩·安德森】被「世上最美的少年」束縛的人生 魂斷威尼斯以唯美同性角色一舉成名

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）