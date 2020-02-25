【華堅馮力士】小丑以外的好戲回顧　與人工智能談一場純粹的戀愛

編按：除了《小丑》以外，華堅．馮力士還有其他好戲值得欣賞，就像以下撐場用戶介紹的電影，且來看他分享吧。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【觸不到的她】與人工智能的柏拉圖之戀 一段探索愛的冒險」，刊於01撐場】

今年奧斯卡金像獎最佳男主角獎得主，華堅．馮力士（Joaquin Phoenix）憑《小丑》（Joker）的出色演技得到各方認同。多變風格的他，其實也曾於2013年，出演一部甜蜜又清新的科幻愛情片《觸不到的她》（Her），飾演男主角西奧多．湯布里（Theodore Twombly）。不過最特別的地方便是做主要對手戲的女主角，並不是人，而是女聲人工智能操作系統的謝曼芙（Samantha；施嘉莉．祖安遜（Scarlett Johansson）聲演），亦意味着由始至終，女主角本人沒有實體出場過。縱使是一段柏拉圖關係，亦是人機之別，在兩人的互動、深入了解的同時，情愫也悄悄萌生。

由始至終，女主角本人沒有實體出場過。縱使是一段柏拉圖關係，亦是人機之別，在兩人的互動、深入了解的同時，情愫也悄悄萌生。（《觸不到的她》劇照）

有人也許會說，故事中的西奧多之所以愛上謝曼芙，只是因為他剛好在面對離婚，寂寞不已之下，遇到一切都會迎合自己，24小時在線，又會關懷、性感及幽默的謝曼芙，對於他來說她僅僅是一種心靈慰藉，或不如意時的避難所。

遇到一切都會迎合自己，24小時在線，又會關懷、性感及幽默的謝曼芙，對於他來說她僅僅是一種心靈慰藉，或不如意時的避難所。（《觸不到的她》劇照）

確實，起初西奧多對謝曼芙是沒打算認真的，正如他中途也承認不會對她作出什麼承諾，猶如另外相親結識的女性般。不過，隨着故事發展，西奧多已不再如片頭般，只懂為陌生人代寫沁人心脾的信，自己卻跟前妻（朗妮·瑪娜（Rooney Mara）飾演）說不了心底話，或是心如止水，對身邊事物無動於衷，他終於能夠表達自我、放下情傷及重新感受生活，而這一切都可以說是謝曼芙的影響。在過程中，西奧多已視謝曼芙為「人」，彼此互相鼓勵及尊重，所以當中的感情的真實性是顯然而明的。

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筆者看過另一有趣的解讀，分析電影中曾與西奧多（有機會）發展的五位女性，各象徵不同的愛情觀及需求，但耐人尋味的是每個人都有優點或缺點，並無真正完美伴侶。在這花花世界裏面，認知自己真正需要的是什麼，學會接受對方的長短處，也許正是達致找到另一半的條件吧。

相比類似題材的《充氣娃娃之戀》（Lars and the Real Girl），無論對主人翁戀情的描繪，或是演員的表演，本片亦受到更多好評。無疑馮力士於此片所展示角色的脆弱及溫柔，抑或施嘉莉的感性、迷人的腔調，為電影的敍述增光不少。而筆者亦認為本片在剖析都市人的空虛，或對愛及關係的需求，以至人跟科技的關係上，不僅引起觀眾思考當代的多個重要議題，還做到一針見血但又巧妙地融合虛實，為觀者留下無限餘韻。

引起觀眾思考當代的多個重要議題，還做到一針見血但又巧妙地融合虛實，為觀者留下無限餘韻。（《觸不到的她》劇照）

內容提供：雪話

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