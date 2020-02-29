【老年化浪潮】德國奇特的「出口阿嬤現象」　如何解決老年問題？

不只台灣清楚感受到了面對社會老年化的壓力，德國的長照制度改革，也是為了面對老年化問題而不斷修正其法律社會架構。我們這些同站在老年化浪潮上的國家，應該更密切互相觀察，傾力解決老年問題的艱鉅挑戰。

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德國是一個高齡化社會。不管德國人多麼不願意，都得看到這個老年化的趨勢，都必須開始想像這個社會中有三分之一的人高於六十五歲。而除了致力減緩這個趨勢以外，也開始思考應該如何面對高齡社會的各種新舊挑戰。

德國需面對人口老化問題。（路透社）

德國的長照津貼制度

另一個老年化社會常見的問題是照護。目前德國的情況是需要照護者愈來愈多，2015年年底時，共有290萬需長照者(Pflegebedürftige，定義為需要至少六個月以上長期照護者)，其中80%以上超過65歲，有極高的申請照護的比例是養老院。專家推測，到2020年需要照護者將有350萬人。

德國從1990年代以來運作的制度是，在職者如參加健保，則必須同時提撥繳納長照保險(Pflegeversicherung)，等到需要照護時，則可以向政府申請照護津貼，但是津貼一定不足，缺額部份則必須仰賴自己或家人支持補足。

德國需照護者在2020年將高達350萬人。（ripato@unsplash）

能夠申請多少津貼，需要醫療與社會機構根據照護狀況的評估。之前的系統是三階段制(3 Pflegestufen)，主要評估標準是需長照者的身體照護、進食、行動能力受到影響，要對之提供照護以使這些日常事務正常化，必須花費多少時間。舉例來說，如果一位第一階段需要照護者，每天照護員來照理其生活所需時間為一個半小時，則每個月需支付給照護員1215歐元，其中可以向照護保險申請支付450歐元，自行負擔765歐元，自行負擔765歐元差額。

如果被照護者是更無自主照護能力的第二階段，每天需要照護的時間更久，一個月必須付給照護員2340歐元，但是可以向照護保險申請支付更高額的1100歐元，自己也須負擔更高的1330歐元缺口。到了最嚴重的第三階段則無法居家照顧，必須進入療養院，每個月要付給照護員3400歐元，照護保險給付1550歐元，自己負擔1850歐元缺口。這一套系統是建立在時間單位的標準，隨著須被照護時間加長分級，政府支付總額會變動，而自付額也會變動。因為不是每個人都有辦法填補不足額，因此有些人會在法定長照保險外，再加保私人保險。

德國照護費用不菲。（markusspiske@unsplash）

把阿嬤出口到東歐？

另外，我們可以從近幾年媒體常報導的奇特的「出口阿嬤」現象(Oma-Export)，一窺德國老年問題及長照問題。

如前述，長照成本極高，個人的長照保險只能支付部份，缺口部份是有些家庭的重擔，再加上德國的專業照護人力其實也不足，因此這些年來部份家庭將家中長者送到東歐的療養院，以降低長照開銷，媒體便造出這個怪異的名詞「出口阿嬤」。

將長者送去東歐已經成為奇特現象。（andrewtneel@unsplash）

為什麼是東歐？因為這個區域還在歐盟內，德國長照保險仍可支付。且東歐相對便宜的人力成本，有足夠的諳德語人手，離德國也不算太遠，遂成為收入較低家庭的替代方案。另外還有一個重要原因是，德國有不少東歐來的移民客工，在德國工作多年，也繳納多年的長照險，因此有資格申請長照津貼，在年老體病後選擇回到家鄉。

如不是因為返家，而是因為開銷原因而被家人送到東歐，其實是個殘酷的景象。《週日世界週報》便這麼評論著：「說得難聽一點，愈來愈多德國人因為開銷原因，將他們的父母遣送到國外去，然後便遺忘了他們。」但是也有評論者認為，德國療養院每個月約四千歐元，而波蘭大約只要1300歐元，提供的設備可能還比德國好。如果被照護者可以過得更好，為什麼不？難道下一代要為了上一代放棄一切嗎？

下一代要為上一代放棄一切嗎？（brookecagle@unsplash）

一同面對老年浪潮

老年化問題不是一個德國獨有問題。正在研擬長照制度的台灣，也清楚感受到了面對社會老年化的壓力；日本社會學者藤田孝典2015年出版的《下流老人》一書也清楚點出了日本老年化社會中政府缺乏應對之策而可能導致社會崩毀。然而，德國的老年化問題有其特殊脈絡，德國清楚意識到國家不能不面對這個問題，也不是一朝一夕就能找到解決方案。

德國意識到老年化問題難以一朝一夕解決。（christianw@unsplash）

目前德國挾其強大國力，投入科技研發，試圖在智能家庭科技上打造更適合銀髮族居住的環境，另外其生醫產業也傾力研發治療失智症的藥物。德國的長照制度改革，也是為了面對老年化問題而不斷修正其法律社會架構。不過老實說，社會變化的腳步永遠比因應政策的改革還要快，德國那些貧苦老人們仍將繼續省吃儉用，而德國作為一個強調社會團結的強國，勢必不能坐視未來逾三分之一的國民必須困坐於因年長而來的各種問題，甚至失去生活尊嚴，必須傾力解決老年問題的艱鉅挑戰。我們這些同站在老年化浪潮上的國家，應該密切觀察。

《爭論中的德國》（天下雜誌出版）

以上內容節錄自《爭論中的德國》

作者：蔡慶樺

出版社：天下雜誌出版

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