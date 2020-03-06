日本同志電影《沉溺》　人氣男模主演不「賣腐」真實呈現社會問題

最近因為疫情，相信大家就算是假日，都不方便出外逛街，終日留在家中，百無聊賴吧。大家不妨趁這個時候觀看一些平常比較少接觸的電影，也許可以找到不少驚喜呢。筆者這一次要介紹的，是由日本男模中村祖及人氣無性別讀者模特（Genderless）近藤耀司主演的LGBTQ電影《沉溺》（日文片名：アスリート，即Athlete ）。電影上映於2019年9月，亦曾在香港同志影展短暫播放。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「LGBT電影《沉溺》：不用轟轟烈烈的戀愛，只求平平凡凡的愛情」，刊於01撐場】

近年，以性少眾為主題的影視作品在日本越來越普遍，剛剛在日本上映的《HIS》和即將在日本上映的《窮途之鼠的乳酪之夢》也在當地成為話題之作。雖然如此，日本不少的性少眾電影都是改自BL電影，主打腐女子（即喜歡男性愛的女士）市場。這些作品的戀愛劇情，通常都是如霸道總裁、有無數「巧合」的高校戀愛般在現實中不可能發生的「妄想」劇情。

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《沉溺》與其他LGBTQ戀愛電影不同，沒有轟烈的愛情劇情，露骨的情節也不多，反而展示了很多兩人一起抽菸、理髮、在窗台聊天之類的日常畫面，令人感到平凡得來，又十分窩心。

故事開頭介紹男主角航平。航平他年輕時因為受傷，無緣成為職業運動員，只好成為一個生活浮浮沉沉的游泳教練。結婚後由於疏忽家庭，最終也逃不過離婚的命運。然而有一天，借酒消愁的他遇上了悠嵩，被他帶到一所LGBTQ的酒吧，認識了一群不同性取向、性別認同的人，一起在這個不用受人異樣眼光看待的避風港享受歡樂時光。

航平及後因為不想回家，則與悠嵩展開了同居生活。（電影劇照）

悠嵩原來一直不知道如何對病入膏肓的父親開口坦白自己的性取向，為此他一直很討厭自己。對於別人標籤他的性取向、嘲笑他、貶低他，悠嵩更是傷心難過。

航平及後因為不想回家，則與悠嵩展開了同居生活。慢慢地，兩個寂寞的人，依靠著對方的慰藉，兩者之間產生了化學反應。如果愛情真的只是兩個人的事，那該有多好呢？有一天，悠嵩在街上遇見到航平和他的女兒，航平卻不知道怎麼介紹悠嵩，面對這種像是不見得光的曖昧關係，悠嵩逃走了……

對於別人標籤他的性取向、嘲笑他、貶低他，悠嵩更是傷心難過。（電影劇照）

如果你喜歡看那種誇張的戀愛電影，又或者是那種激烈露骨的劇情片的話，這電影可能不適合你，因為整部電影幾乎沒有什麼高潮，最激烈的畫面也是兩人脫掉上衣擁抱親吻而已，其他大部分都是描述兩人的日常生活。這種平凡，正正是整部電影吸引人之處。畢竟對於性小眾的朋友來說，僅僅是這種小倆口的日常生活，也是一種奢求吧。

僅僅是這種小倆口的日常生活，也是一種奢求吧。（電影劇照）

電影唯一值得批評的，是演員的演技還是有點生硬，令觀眾隔著螢幕也感受得到尷尬。可是我們還是要體諒，這是日本LGBTQ電影及BL電影的通病。與盛產LGBTQ影視作品的泰國不同，日本LGBTQ電影較多找來異性戀的演員飾演，加上願意出演這些小眾電影又富演戲經驗的名演員有不多，導演在選角必定遇上不少挑戰，演員的演技有少許生硬也是意料中事。

無論如何，如果你也想對LGBTQ族群多瞭解一點的話，筆者還是會推薦你看這部電影的。

內容提供：檸檬

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