【Friends】久違十六年　六位主角即將合體！　逐一回顧經典情節

陪伴多代人成長的經典美劇《老友記》（Friends）自2004年完結後，大多粉絲都大喊不捨。不過最近官方終於正式宣佈，《老友記》6位主角將會於今年5月在HBO Max「世紀合體」，在一小時的無劇本特輯中重聚，令大家興奮不已。今次，讓我們回顧一下故事中獨一無二的六位主角！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【老友記】六位主角逐一回顧！經典友情成眾人嚮往」，刊於01撐場】

典型「書呆子」形象的古生物學博士羅斯·蓋勒（Ross Geller），在起初登場時還記得是個默默暗戀了瑞秋·格林（Rachel Green）多年的害羞可愛的人。但隨着劇情發展，慢慢會發現他的偏執傲慢及神經兮兮，甚至去到幼稚得讓人受不了的地步，譬如為了瑞秋一句話「Take a Break」，斤斤計較着誰對誰錯，讓彼此分手多年（當然瑞秋的一定固執也所使然）。然而，不能不提他的體貼溫柔，他總是在別人需要幫助時伸出援手，又不時為大家帶來驚喜，譬如聽到菲比（Phoebe Buffay）從未有過部單車，便為她特地買一部又耐心教她如何踏單車，令人感動不已。

瑞秋的成長可以說是全劇中最明顯的，我們見證她如何放棄過往嬌生慣養的生活，不再依賴父親的信用卡找數，離開溫室般的家並出來跟莫妮卡合租，又從一個不稱職的咖啡廳侍應，逐步成長為能夠獨當一面的時裝界紅人，而成為母親的她，也為我們展示了她的堅強及成熟。而她軟弱、八卦、任性又略帶自私的性格，使她更貼近現實，並透過飾演者珍妮花·安妮斯頓（Jennifer Aniston）的演出，讓人感覺十分可愛。

飾演瑞秋的安妮斯頓憑該角色，多次獲得全美民選獎的最受歡迎電視女演員，人氣高企，名副其實的「美國甜心」。（電視劇照）

畢彼特（Brad Pitt）曾客串《老友記》。（電視劇照）

畢彼特（Brad Pitt）曾客串《老友記》，戲中跟羅斯成立「Hate Rachel Green Club」，對瑞秋厭惡萬分，不過當時他與安妮斯頓已結婚，並為一時荷里活佳話，其戲內外對比把其設定增添趣味。不過可惜的是他們在數年後決定離婚。

羅斯的妹妹莫妮卡是一個出色的廚師，這也可能歸因於她曾是極胖的狀態，嚐盡了各種美食吧。她那戲劇性的強烈性格：瘋狂程度的整理癖、跟羅斯一樣的偏執、還有異於常人的控制慾及好勝心，令人要如履薄冰似的繃緊神經，努力令自己不踩地雷，觸及她的原則，不過亦因此弄出多個笑料，例如縱使她舉辦的派對有多沉悶，客人也要（被迫）留下來並展現出投入。可是她那富有愛心、愛照顧人的個性，為周遭的人帶來不少關懷及溫暖，好像一開始公主病的瑞秋加入這個朋友圈時，不受人待見，唯獨莫妮卡歡迎她，並叫其他老友都要嘗試接納她，成為這六人做好朋友的契機。

莫妮卡。（電視劇照）

最終跟莫妮卡結婚生兒的錢德·賓（Chandler Bing），雖然總是愛開玩笑（甚至有點毒舌），但內裏其實敏感細膩。因為父母的婚姻失敗，令他在很久的時間都恐懼承諾，害怕婚姻，不過自從與莫妮卡交往後，他學會承擔，並吸納莫妮卡的樂觀，不再為未知的未來而害怕得裹步不前。他們倆一步一步地攜手渡過難關，互相扶持、成長。即使兩人各有缺點，他們所產生的神奇科學作用，令這一切都變得和諧。

自從與莫妮卡交往後，他學會承擔，並吸納莫妮卡的樂觀，不再為未知的未來而害怕得裹步不前。（電視劇照）

「Smelly cat, smel-ly cat」，沒錯，接着要介紹的是常妙想天開的音樂家菲比。菲比幼時曾流落街頭，以盜竊維生（更打劫過羅斯），因此菲比沒能擁有正常的童年，亦使她保留了一份孩子氣的天真，在她的歌裏，總感覺到稚嫩的率直。她的歌說盡真話，不會把現實加以掩飾，所以大受小孩子的歡迎。她也成日想到有趣的主意，但也都是無害和令人發笑的。她又主張環保主義及維護動物權益，更是一位素食者，各種和平的特質跟她常無意而造出的混亂，成為強烈對比，十分有趣。

筆者曾經以為菲比最終會跟喬伊（Joey Tribbiani）在一起，不過也許他們屬於靈魂伴侶那種，互相理解又相似，但都是柏拉圖式。與菲比同是從事藝術行業，喬伊作為演員的路波折重重，又被人腰斬劇集，試鏡屨屨失敗，窮得要做多份散工來賺外快，甚至要捐贈精子來賺錢。然而，眾人的開心果喬伊，總以笑臉迎人，也許出於頭腦簡單，自動過濾不少惡意及批評。他又熱愛女色，招牌口頭禪為「How you doin'?」來追女孩子，笑料十足。

「I'll be there for you」（電視劇照）

《老友記》每個角色都魅力十足，各有個性。雖則老友之間會吵架、不和，但總會原諒、和好，正如主題曲歌詞「I'll be there for you」，常在你我身邊，陪伴着大家，讓人嚮往如此親密又美好的友情。

內容提供：雪話

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