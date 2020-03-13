【絕代雙驕】十大惡人突然被純情！　劇中三大令人不解的地方

編按：2020年版的《絕代雙驕》到底如何？一起看看撐場用戶陳美濤的評價吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「2020版《絕代雙驕》」，刊於01撐場】

2020版《絕代雙驕》已經完滿結束，後期出場的蘇櫻，長相聰明，和小魚兒的互動也很有火花，非常不錯。

2020版《絕代雙驕》已經完滿結束了。（《絕代雙驕》劇照）

但最後十集，有三個地方令人不太滿意。

首先是刪剪太多。「十大惡人自相殘殺」是原著最精彩的幾個片段之一，劇中居然把這一段刪掉，簡略地說他們一場惡戰，全都死光了。

沒有看過原著的觀眾，會以為他們是傻子，莫名其妙地打起來了。

還有無名島高手、鐵萍姑與兔子、白開心娶了馬夫人，這些情節都沒有出現。

不過，據說原版有五十多集，也有拍自相殘殺那段戲，只是上映前被刪剪了九集，令有些劇情無法連貫。

劇中刪剪了原著最精彩的幾個片段。（《絕代雙驕》劇照）

第二，這套劇太過純潔，原著中略為兒童不宜的劇情，都被改掉了。

例如被困無牙宮時，根據原著，小魚兒扮作與憐星宮主酒後亂性，憐星嬌笑，邀月怒喝，然後滅掉燈火，才會令魏無牙按捺不住，進來看個究竟。

劇中只是說他們裝死，也說得過去，只是沒那麼引人入勝。

憐星宮主擁抱花無缺。（《絕代雙驕》劇照）

但另一個片段就說不過去了。原著中，李大嘴臨死前坦白，其實他不喜歡吃人肉，只是為了令別人害怕，才裝作喜歡。

劇中則改成：李大嘴從來沒有吃過人肉，只是空口說白話，嚇唬別人。

問題是，假如他從未吃過人肉，他在惡人谷生活多年，有可能欺騙所有人嗎？這個謊言太容易被揭穿了。也許這套劇有兒童觀眾，連十大惡人都要變得更純情。

李大嘴在劇中也變得更純情。（《絕代雙驕》劇照）

第三，是劇中新增的劇情。這套劇增寫了江別鶴的身世，說他本來是一個大家族（秦家）的後人。

後來秦家被滅門，他才淪為江楓的書童，被逼姓江，很不甘心。他機關算盡，只為復興秦家，重回武林第一世家的地位。

這段劇情也可以接受，但仔細一想，如果江別鶴如此在乎秦家的出身，那他由江琴變成江別鶴時，應該直接叫「秦別鶴」，反正他痛恨姓江，也不想別人知道他是江琴。

這套劇增寫了江別鶴的身世但不太合理。（《絕代雙驕》劇照）

另外，劇中的江別鶴練了嫁衣神功。我本來期待他會有發揮，例如變成終極魔頭決戰燕南天，或是被小魚兒感動，傳功給小魚兒，諸如此類。

結果，他依然三招兩式就被燕南天打敗。他練了嫁衣神功，卻對劇情毫無作用，也許是有些情節被刪剪了。

江別鶴三招兩式就被燕南天打敗。（《絕代雙驕》劇照）

整體上，這套劇相當不錯，90%遵從原著，那90%都非常精彩，只是增寫的10%略遜一籌。

由此可見，古龍確是一個厲害的作家，尤其是描寫人物心理和狡猾的對白，真是一絕。珠玉在前，編劇要改編，也很難超越古龍。

你怎麼看2020版的《絕代雙驕》？

但其實套劇有90%遵從原著，只有10%略遜一籌。（《絕代雙驕》劇照）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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