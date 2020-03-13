【末代皇帝】溥儀年少無心向學　一個多手小動作「引發」命案

編按：溥儀曾在自傳《我的前半生》說過一件求學往事，但事後造成的後果卻沒有寫入書中，怎料原來是一宗命案。

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誰能想像到，唸書居然能唸出人命案？可怪事偏偏就發生在了宮內。

溥儀的淘氣簡直沒邊。他知道自己是皇上，想幹什麼就幹什麼，招貓逗狗，上樹爬牆。他不想唸書的時候，就把臭襪子脫下來，隨手胡亂扔到書桌上，讓帝師給他撿過來再穿上，這麼來回折騰老師。

一天，溥儀觀察起了面前的帝師徐坊，發現這位帝師的眉毛足有幾寸長，人稱「壽眉」，淘氣地說：先生你過來，讓我摸摸。徐坊哪兒敢不過來？只好低下頭任由他摸了摸。突然，溥儀把微閉雙眼正背書的帝師的壽眉拔了下來。徐老師大驚失色，緊接着長歎一聲說：「哎呀，大事不好，萬歲爺拔了我的長壽眉，我命將不永，此命休矣。」

溥儀的淘氣簡直沒邊。（公共領域圖片）

果不其然，此後徐坊突然去世，轟動整個紫禁城。宮內都在議論這件事兒。當然這也傳到了宮內幾位老太妃的耳朵裡：「小皇上照這麼鬧下去，這還了得嗎？」

按照宮規，父親載灃見到溥儀，要稱溥儀為「皇帝」，而溥儀只能稱呼父親為「王爺」。見此，帝師趕緊悄聲告訴溥儀，這是你阿瑪，要按家禮請安。溥儀當然只好照辦。載灃見狀，趕忙說：「皇皇，帝，免免禮，皇，皇帝，免免免禮……」

溥儀一聽，原來父親是結巴。他對父親僅記住了兩個特點，一是口吃。二是，臉上沒鬍子，腦後的翎子總在亂顫，因為他時常不住點頭。溥儀按照帝師的暗示，裝模作樣地開始搖頭晃腦地唸書。載灃見此，只好告辭。

溥儀父親載灃是口吃的。（公共領域圖片）

溥儀在《我的前半生》中，只提到拔掉帝師徐坊的壽眉，卻沒提及由此帶來的後果。載灃進宮後，為防止再出事，採取了一項對策，即專門為溥儀挑選了幾名伴讀夥伴——二弟溥傑、溥倫之子毓崇、皇叔載濤之子溥佳，以此作為對他的懲罰。

雖然溥儀不好好唸書，可絕不能打他，得有人代為受過，因為他是皇上。在古代就有先例，「文王有過，則撻伯禽」。像古代的周文王有了過失，只好讓伯禽代他受過，暴打一頓。溥儀後來看到外國小說才知，英國王子讀書也專設一位鞭童當伴讀，每當王子不好好唸書時，鞭童就被鞭打屁股。溥儀的鞭童是誰呢？是老實的伴讀毓崇。

載灃為溥儀挑選了幾名伴讀夥伴。（公共領域圖片）

最有趣的是，1919年3月，宮裡請來一位洋師傅莊士敦教授溥儀英文。上課的第一天，莊士敦發現，每次輪到自己上課，不僅帝師朱益藩和內務府大臣耆齡前來「護駕」，而且每隔半個小時還有一名太監前來當值，輪班守護着溥儀。這些太監全都不穿鞋，躡手躡腳地站在離溥儀不遠的地方。

後來，莊士敦才得知，當時流傳着這樣一個說法，洋鬼子愛吃小孩兒心肝或挖小孩兒的眼珠來做藥。幾位帝師不放心。於是，內務府才出了這個餿主意，讓帝師和太監輪流值班以保護溥儀的安全。

直到第二年夏天，最終確認沒發現莊士頓的不軌行為，宮內對溥儀的特殊保護措施才被取消。起初，溥儀並不知道內中隱情，直到熟悉莊士敦之後，才對洋師傅談起這事：「我壓根就不信，你能吃了我的心肝！……」說完，這兩個人哈哈大笑。

溥儀與莊士敦感情深厚。（公共領域圖片）

縱觀溥儀幼年的讀書生涯，他接受的帝師教育，僅兩個字：「復辟」，對於其一生都具重大影響。外人根本看不出來，在溥儀的幼小心靈裡，埋藏着不同於常人的愛恨情仇，時不時就會發作起來。

《末代皇帝秘史：你所不知道的溥儀》（中和出版）

以上內容節錄自《末代皇帝秘史：你所不知道的溥儀》。

書名：《末代皇帝秘史：你所不知道的溥儀》作者：賈英華 出版社：香港中和出版有限公司

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