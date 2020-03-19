【韓國文化】易怒源於仇恨集體意識　「恨」與「情」推動社會進步

編按：説起韓國便會立刻聯想到明星、韓劇、美食等等，但原來韓國人被「恨」與「情」所包圍，且看下文作者分享韓國人內在的文化意識。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【韓國文化】韓國人的「恨」與「情」」，刊於01撐場】

不少港人喜歡到韓國旅行，尤其是女生，到韓國旅遊，除了吃喝玩樂，就是逛街，看看韓國帥哥「歐巴」；因此與韓國人接觸的機會相對較多。事實上，我們對韓國人的印象更多是從影視作品或電視上得來的，對於內在的韓國人文化意識，你真的了解嗎？

韓國人從小開始就受大人教導「不要太與眾不同」、「配合他人」、「共同追求團體的進步」等團體觀念；在韓國，尤其在職場上，大膽地表現自我，或自私地享受公開讚揚，都不是獨立或成就的象徵，而是一種對周遭的人無禮又不體貼的表現。這種文化意識與西方大相徑庭，甚至被稱為「愚昧的順從」，可是在韓國卻被視之為「和諧」。

韓國人從小開始就受大人教導「不要太與眾不同」、「配合他人」、「共同追求團體的進步」等團體觀念。（韓劇《未生》劇照）

在韓國社會生存，學會「察言觀色」（눈치），即判讀對方身體語言的技能是必要的。尤其是在職場上，如果你想向上司請長假，而他說好。這時你最好善用你「察言觀色」的能力來解讀他的表情、語調、目前的職位，甚至是他的野心、你跟他在職務與社會地位上的關係、他跟他的上司在職務與社會地位上的關係、他私生活的各種情況等等，綜合各種因素以便推敲他是否真的對你的請求無意見，而不是口是心非。想在企業裏步步高升，員工就一定得擁有非常敏銳的「察言觀色」能力。

事實上，還有兩項集體意識構成韓國獨特的文化特質——「恨」與「情」。

韓國作家洪又妮（Euny Hong）的著作《韓流重襲！韓劇、K-POP、男神、女子天團用娛樂征服全球的軟實力》中便深刻地形容了韓國人的這種集體意識：「『恨』不只代表你恨那些世世代代蹂躪你的人，它還意味着，你生活中隨便哪個張三李四都可能引燃憤怒之火。在路上超你車的人，或不講義氣的朋友，都可能挑起塵封已久的怒氣。我從沒見過任何國家有那麼多街頭鬥毆、那麼多人一輩子跟朋友斷絕往來。」

『恨』不只代表你恨那些世世代代蹂躪你的人，它還意味着，你生活中隨便哪個張三李四都可能引燃憤怒之火。（韓劇《梨泰院Class》劇照）

基於韓國過去的民族歷史，個人的「恨」其實也是一種集體經歷，可以描述為「我們大家風雨同舟。我們都受了委屈，一起等待正義到來」的感受。它不完全是消極的。事實上，我們今天看到的韓國現代化驚人發展，都建築在一種積極性上，即使是靠埋頭苦幹、甚至苦悶的堅持得來。不少研究者認為，韓國成功的動力主要來自於「恨」。

在韓國，「情」代表承諾。它與儒家的和諧觀念相融，主張犧牲小我、完成大我。這種觀念向外延伸，變成韓國人對朋友與家人，對公司與國家的忠誠與奉獻。這種忠誠與奉獻通常沒有理由，也不要求能得到回報的。

這種觀念向外延伸，變成韓國人對朋友與家人，對公司與國家的忠誠與奉獻。（韓劇《太陽的後裔》劇照）

但是韓國人並不是每個人都充滿「情」。他們跟他者之間似乎存有一種二元關係。如果你是朋友或家人，他們可以為你兩肋插刀。如果他們不認識你，就把你當空氣。倒不是因為討厭的緣故，而是因為彼此之間沒有正式機會認識對方。

如果你有韓國朋友，不妨問問他們是不是也擁有這些集體意識。

《韓國，原來如此！：前美國記者的第一手社會與職場觀察》 (書封)

《韓國，原來如此！：前美國記者的第一手社會與職場觀察》

作者：法蘭克‧阿倫斯（Frank Ahrens）

譯者： 陳錦慧

出版社：2017年，商周出版

內容提供：蝦你先生

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