【神鵰俠侶】王重陽不娶林朝英有原因　細節表明只求保全童子身？

王重陽和林朝英的感情線，絕對是《神鵰》中最神祕的。故事開始時，男女主角已死，但大家都不斷提起，還有不同版本的說法，究竟真相是怎樣的？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「王重陽：為什麼不娶林朝英」，刊於01撐場】

先說背景，王重陽本來住在活死人墓，林朝英追求王重陽，最後提出決鬥。

林朝英說：「我若勝了，你要就是把這活死人墓讓給我住，終生聽我吩咐；否則的話，就須得出家，須在這山上建立寺觀，陪我十年。」

「我若勝了，你要就是把這活死人墓讓給我住，終生聽我吩咐；否則的話，就須得出家，須在這山上建立寺觀，陪我十年。」（電視劇照）

王重陽也聽懂了，既要住我的地方，又要我聽你吩咐，就是要我娶你嘛。

林朝英勝出，王重陽寧願出家，林朝英亦搬入活死人墓。這段感情，直接導致全真教和古墓派的創立。

問題來了，女追男隔層紗，林朝英也是美女，武功高強，有共同話題。為何王重陽寧願出家也不願娶她？

證據表明，王重陽對林朝英有感情。（電視劇照）

證據表明，王重陽對林朝英有感情。古墓寒玉床是王重陽所贈，楊過小龍女也找到一堆王重陽寫給林朝英的信，是打仗時寫的，這不會是普通朋友所為吧。

這對有情人郎才女貌，也無外力阻攔，為何不能終成眷屬？

最熱門的說法是：「二人武功既高，自負益甚，每當情苗漸茁，談論武學時的競爭便隨伴而生，始終互不相下。」

他們的好勝心確實很重，亦可能因此產生矛盾。但在決鬥時，林朝英已經是變相求婚了。

楊過小龍女也找到一堆王重陽寫給林朝英的信。（電視劇照）

她放下好勝心，但王重陽絲毫沒有動搖，他的反應是「好生爲難，只好勝了她，以免日後糾纏不清」。最後他輸了，他寧願出家。單是好勝心造成的矛盾，似乎不致於決絕到這個地步。

全真教的說法是：「他於邦國之仇總是難以忘懷，常說：匈奴未滅，何以爲家？」

但王重陽拒絕林朝英後，以及林朝英死後，他也沒有再去抗金。如果他「為國單身」，然後單身地隱居，對國家有什麼幫助？

林朝英又不是金國間諜，武功高強，娶了她同去抗金也好，一起開宗立派教育下一代也成，郭靖也帶著黃蓉守襄陽嘛。這個說法，明顯是全真教幫師父說好話，並非真相。

「他於邦國之仇總是難以忘懷，常說：匈奴未滅，何以爲家？」（電視劇照）

還有一個可能性，是周伯通不經意說出來的。他被困桃花島時說：「當年我若不是失了童子之身，不能練師兄的幾門厲害功夫，黃老邪又怎能因禁我在這鬼島之上？」即是說，他師兄王重陽的「幾門厲害功夫」，只有童子身才可以練。

這些功夫比周伯通現有的武功厲害，甚至周伯通認為可以打贏黃藥師。當年王重陽也是「五絕」之首，他的推斷合理。

再看王重陽的招牌武功「先天功」，他教了這門武功給段皇爺，《射鵰》中寫，段皇爺要練先天功，不能與女人太要好。

一切都證明，王重陽的功夫對男女關係有要求，修練時不可近女色；要練得出色，更需要童子身。這比《葵花寶典》更嚴格，《葵花寶典》還可以生兒育女後再練哩。

那王重陽可不可以跟林朝英說：「我要練童子功，不如我們來一場柏拉圖婚姻？」一來林朝英多數不願意；二來這種事，男人大概也不想說出口。

2019年新版神鵰俠侶一改以往劇本，改為以郭襄視角貫穿全劇。該版本的林朝英由《延禧》一劇爆紅的蘇青飾演。（電視劇照）

所以，兩個人的好勝心，令他們平時相處有矛盾。

但真正令王重陽如此決絕，寧願出家都不娶林朝英的原因，很有可能是他不想失身啊。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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