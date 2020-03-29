【台灣文學】現代詩緣起自三大詩社　鄭愁予、余光中皆為代表人物

編按：台灣文學在現代詩壇中具有獨特的地位，台灣現代詩緣起自三大詩社，而下文就會為大家介紹三大詩社的特色，以及其代表人物。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【現代詩派】現代詩在台灣文學中的重要地位 「三大詩社」及其代表人物」，刊於01撐場】

喜歡台灣文學的讀者，你們對台灣現代詩了解深嗎？

曾任國立政治大學台灣文學研究所專任教授陳芳明說過：「戰後台灣文學對『現代』的追求，如果沒有現代詩運動的衝擊，也許不會那樣迅速臻於成熟的境界。」肯定了現代詩在台灣文學的獨特地位。

提起台灣現代詩的發展，一定要了解1950年代初期在台灣詩壇相繼成立的，且具有現代主義傾向的「三大詩社」——現代詩社、藍星詩社、創世紀詩社。這「三大詩社」中有才華的詩人作家，都會創辦詩刊、舉行各種詩歌活動，令三大詩社在戰後的數十年間，都在台灣現代詩界中有著舉足輕重的地位。三家詩社各有各的主張，尤其在詩作的內容和形式方面都有不同追求，形成三足鼎立的格局。奠定了今日台灣現代詩歌百花齊放的基礎。

三大詩社當年聚集了大批有才華的詩人作家。（公共領域圖片）

1956年，被稱為「台灣現代詩點火人」的著名詩人紀弦與葉泥、鄭愁予、羅行、楊允達、林泠、季紅、林亨泰等人於台北市民眾團體活動中心舉行「現代派詩人第一屆年會」，宣告「現代派」與現代詩社正式成立。

當年紀弦提出「現代派六大信條」：包括「我們是有所揚棄並發揚光大地包含了自波特萊爾以降一切新興詩派之精神與要素的現代派的一群」、「我們認為新詩乃是橫的移植，而非縱的繼承。這是一個總的看法，一個基本的出發點，無論是理論的建立或創作的實踐」、「詩的新大陸的探險，詩的處女地之開拓。新的內容之表現；新的形式之創造；新的工具之發見；新的手法之發明」、「知性之強調」、「追求詩的純粹性」、「愛國、反共。擁護自由與民主」；此種主張曾遭台灣現代詩界的猛烈抨擊，被批為全盤西化，試圖割斷中國的文學傳統。

至於藍星詩社則是著名作家余光中等人於1954年成立的當代詩歌文學團體，並逐漸形成了藍星詩群詩歌流派。代表詩人有余光中、覃子豪、鐘鼎文、羅門、蓉子、夐虹等。藍星詩社相比起現代派，較主張創作為本，強調詩人個性的展現，作品大多是標榜創作純粹的自由詩，沒有固定理論也沒有信條，創作主張也傾向平穩，不像現代派的激進前衛。藍星詩社反對過份強調「橫的移植」，認為詩的創作基本就是「注視人生」和「重視實質」，每首詩作都是詩人自我創造的成果。

創世紀詩社由台灣現代詩人洛夫、張默和瘂弦於1954年創立，然後出版了現已改成《創世紀詩雜誌》的《創世紀詩刊》。創世紀詩社曾經是台灣當時規模最大，和維繫最長時間的現代詩歌文學團體，在六十年代，創世紀詩社成為台灣當時超現實主義的詩作、詩人聚集地。創世紀詩社提倡主觀經驗帶領的創作理念，以感覺、個人化為先，利用誇張、變形、怪誕的意象創作，在台灣詩壇成功打造「虛無」、「晦澀」的詩風。

內容提供：蝦你先生

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