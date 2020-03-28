【日本鯉魚】錦鯉價值連城有原因　培養出世界冠軍需要驚人觀察力

編按 :養魚，或許是不少人的喜好。但是，假如要花幾十萬去買一條色彩斑斕的鯉魚回來，你又捨得嗎？且看下文作者為我們分享的一套有關鯉魚的日本記錄片。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「日本紀錄片《鯉魚癡：從日本愛知走向世界》：鯉魚就是活寶石！」，刊於01撐場】

筆者這一次想介紹的紀錄片是《鯉魚癡：從日本愛知走向世界》。在觀賞這部紀錄片之前，坦白說真的不明白為什麼有人會用幾十萬去買一條魚回來。魚的壽命有限，而且來來去去都是那幾種顏色，究竟為什麼會成為價值連城的有錢人玩意呢？《鯉魚癡：從愛知縣到世界》為大家提供了答案。

《鯉魚癡：從日本愛知走向世界》是日本一套有關鯉魚的記錄片。(《鯉魚癡：從日本愛知走向世界》劇照)

位於日本愛知縣的成田養魚園，是日本首屈一指的錦鯉養殖場，孕育了無數條日本第一、世界第一的錦鯉。在紀錄片的開頭，成田養魚園的社長成田隆輝為了培養出世界冠軍，不惜以一百七十萬日元買入年幼錦鯉，又一共花費高達一千萬日元買入四十餘條錦鯉培養。你可能會問：「錦鯉要怎麼樣培養呢？不是像養金魚般餵餵飼料就可以了嗎？」非也。要知道為什麼，就先要對錦鯉有初步的認識。

位於日本愛知縣的成田養魚園，是日本首屈一指的錦鯉養殖場，孕育了無數條日本第一、世界第一的錦鯉。（charles hsiao/Unsplash）

錦鯉源自江戶時代，是由食用鯉魚出現變種演化出來的觀賞魚。一般來說，日本的養魚園都會培養所謂「御三家」：紅白交錯的「紅白」、紅白交錯中帶點黑色的「大正三色」、以黑色為底色帶點紅白的「昭和三色」。

一隻寵物狗的價值會隨着時間下降，其花紋也不會出現太大的變化，錦鯉的價值卻會因為長大後花紋的變化而「飛上枝頭變鳳凰」。片中，一條五萬日元買入、花紋不明顯的錦鯉，經過養魚園的培養，花紋出現變化，變得更加鮮艷，最後成為價值二千萬的錦鯉。

養錦鯉的行家會稱他們的工作為「雕塑錦鯉」，道理就如雕塑寶石一樣：鯉魚剛買回來時是一塊原石，經過適當的飼養、培植，花紋會變得愈來愈明顯，價值會一直上升。

錦鯉源自江戶時代，是由食用鯉魚出現變種演化出來的觀賞魚。(《鯉魚癡：從日本愛知走向世界》劇照）

到底錦鯉該怎麼養呢？原來除了從飼料入手，更重要的有好的觀察力。成田養魚園的員工要細心觀察池水的品質，雖然很難從水的顏色分辨出水的好壞，但是可以觀察究竟池內有沒有出現小水泡，看到這些小水泡就知道水的品質欠佳。原來，如果魚身上有蟲的話，就會在池底磨來磨去，又或跳來跳去，身上的黏膜就會脫下，形成小氣泡。可是，往池內灌氧氣也會產生水泡呀！是氧氣形成的水泡，還是骯髒的小水泡，就要看養魚人的功力了。

成田養魚園會經常參加日本各地的錦鯉比賽，務求讓自家的鯉魚成為日本第一。除了培養的方法外，比賽前還要幫錦鯉泡藥湯，滋潤身體，防止生病。也要盡量不要讓錦鯉感到緊張，因為錦鯉緊張時，身體的顏色會變得通紅，令整體外觀失色，在比賽裏被扣分。養魚園做了那麼多功夫，為的就是雕塑出一條「活寶石」吧。

如果魚身上有蟲的話，就會在池底磨來磨去，又或跳來跳去，身上的黏膜就會脫下，形成小氣泡。(《鯉魚癡：從日本愛知走向世界》劇照）

筆者看完整部記錄片，開始明白錦鯉為什麼會價值連城、錦鯉愛好者為什麼會喜歡錦鯉了。在這立體印刷時代，藝術品可以被輕易複製，鯉魚的天然花紋卻是獨一無二的，我們沒有可能找到兩條一模一樣的錦鯉。而隨着錦鯉成長，配以適當的培育，牠們的花紋也會不斷變化。花了一百萬買了一顆寶石回來，你什麼都不用做，它五年後也是這個樣子。花了一百萬買了一條錦鯉回來，不加以培養，牠五年後可能一文不值。相反，你如果悉心雕塑的話，牠五年後價值可能番好幾倍。這一種要努力才得到的天然美，可能就是錦鯉的價值所在吧。

內容提供：檸檬

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