【倚天屠龍記】謝遜城府極深利用張無忌？　與周芷若互動看出端倪

編按：謝遜這個人的行為令人不解，他背後的想法用意到底是什麼？且看下文作者分析。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「謝遜」，刊於01撐場】

今天想說，謝遜這個角色。

謝遜。（《倚天屠龍記》2019年版本劇照）

謝遜身上有一個謎團。話說在故事的後段，謝遜知道周芷若是殺殷離、偷刀劍的真凶，但他一直沒有說出來，在無名島上不說，回到中原也不說。

即使他怕周芷若殺人滅口，那張無忌去少林寺救他時，周芷若不在場，他依然不說。

即便不能說清楚事情的始末，至少也可以說「小心周芷若啊」，但謝遜始終沒有說，為什麼？謝遜到底想做什麼？

謝遜連「小心周芷若啊」都沒有說。（《倚天屠龍記》2019年版本劇照）

值得留意的是，謝遜不單是張無忌的義父，他曾拿着屠龍刀，研究屠龍刀的祕密，二十年都沒有成果。

好了，現在他知道周芷若得到了倚天屠龍的祕密，並且武功大進，謝遜會否很想得到這門武功？

如果謝遜告訴張無忌，張無忌一定和周芷若鬧翻，他可能會殺周芷若為殷離報仇，也可能下不了手。

但無論殺或不殺，以張無忌的性格，也不會嚴刑逼供周芷若，逼她把祕笈交出來。

如果謝遜告訴張無忌，張無忌一定和周芷若鬧翻。（《倚天屠龍記》2019年版本劇照）

謝遜是怎麼做的？他先建議張無忌和周芷若結婚，不是訂婚，而是馬上拜堂。

我認為，這是謝遜對周芷若的試探，如果已經得到刀劍的周芷若，仍願意洞房，證明她真的喜歡張無忌。

有些讀者會覺得奇怪，謝遜明知周芷若是壞人，為何還叫義子娶她？

不要忘記，謝遜見證過張翠山、殷素素的幸福婚姻，與殷素素相比，周芷若遠遠沒那麼心狠手辣。

周芷若遠遠沒那麼心狠手辣。（《倚天屠龍記》2019年版本劇照）

事已至此，謝遜怎樣才能得到祕笈？

一是用武力脅迫，但要戰勝周芷若，有一定風險；二是用這件事威脅周芷若，你不肯交出祕笈，我就把真相告訴張無忌。

如果周芷若已經嫁給張無忌，這個威脅的力度就更大了。

我們看看，謝遜有沒有這樣做。話說三人回到中原，來到一間小客店，謝遜叫張無忌外出打探消息。他和周芷若發生衝突，周芷若點了他的穴道，後來兩人都被丐幫擒獲。

他和周芷若發生衝突，導致兩人都被丐幫擒獲。（《倚天屠龍記》2019年版本劇照）

為什麼謝遜要叫張無忌外出？謝遜知道真相，應該十分防備周芷若，要時時刻刻和武功最高的張無忌在一起，才可以保障自己的安全。

唯一的可能性是，謝遜想得到祕笈，用武力也好，威脅也罷，都需要和周芷若獨處。

謝遜什麼時候說出真相？在周芷若打敗張無忌後。

一直被人困住，缺乏消息來源的謝遜，忽然知道，周芷若和張無忌已經分手了。他所掌握的「無名島真相」，已經沒有威脅性了。

他便在石壁上畫畫，揭發周芷若，也可能是謝遜當時大徹大悟。但在無名島到少林寺之間，謝遜真的渴望得到倚天屠龍的祕密，始終是研究了二十年的執念，忽然看見希望，難免會爭取一下。

你怎麼看謝遜這個角色？

在無名島到少林寺之間，謝遜真的渴望得到倚天屠龍的祕密。（《倚天屠龍記》2019年版本劇照）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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