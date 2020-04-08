【528Hz】身心疲倦如何自癒？「愛的頻率」修復受損DNA和細胞

編按：音樂對人類的好處可謂多不勝數，而被譽為「愛的頻率」的528Hz音頻更能修復DNA和細胞，對生活感到疲倦的你，不妨聽一聽，治療身心。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【聲音治療】被譽為「愛的頻率」的528Hz竟能修復DNA？」，刊於01撐場】

你知不知道特定的聲音或音樂，對我們的身體有着療癒的功效？在平常生活中,其實我們不時也感受到其神奇的影響，在欣賞洶湧澎湃的交響樂演奏時，精神會煥然一新；或在寧靜中傾聽海浪聲，心靈會得到寧靜。

特定的聲音或音樂對我們的身體有着療癒的功效。（adkorte／unsplash）

無形的聲波，透過顯波學（Cymatics）可以加以視覺化，配合精密計算，造成不同效果，令我們認知聲音的震動對物質有形的影響。在近年來也被不少藝術創作沿用，譬如Nigel John Stanford的一個視頻，運用火、水、墨、沙或電等媒介，顯現聲音震頻所產生之奇妙形態，巧妙地融合科學與音樂，展現顯波學的無限可能。

聲音之震頻，亦能夠與人體產生共鳴。藉着聲音治療（Sound Healing），可達致治癒及放鬆之效。據說出現呼吸困難、壓力過大或肌肉疼痛等症狀，都有機會是體內震頻紊亂時的特徵，而為了作出相對調整，我們便需要特定的聲音及與大自然相近的頻率來自我調節。聲音治療對身心的益處，在現代科學也被證明。

在眾多和諧的音頻裏，C 音為528Hz（即A音為444Hz）的音頻，被譽為「愛的頻率」（The Universal LOVE Constant）。學者如倫納德·霍羅威茨（Leonard Horowitz），聲稱528Hz連結萬物的核心，有着激發及修復人體的DNA、修復細胞等奇蹟的功效。

近年有不少人會借以樂器、頌缽、音叉等器具的特定頻率，達致聲音治療。不過對於忙碌的都市人或初學者，可以先嘗試在網上尋找音頻資源，例如在YouTube可找到大量528Hz音頻配合使人放鬆的音樂，並戴上耳機聆聽。這對整理思緒、冥想或睡眠或有幫助，不妨一試！

內容提供：雪話

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