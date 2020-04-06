【小故事大道理】有眼不識泰山的由來　泰山竟讓魯班挖了一隻眼？

編按：每個中文諺語都有屬於自己的故事，而常聽的「有眼不識泰山」背後的故事又是什麼呢？且看下文分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「有眼不識泰山？到底誰是泰山？」，刊於01撐場】

俗語有云：「你真是有眼不識泰山」，但大家有沒有想過到底誰是泰山，泰山是一座山嗎？是迪士尼卡通片中，住在森林的那個嗎？最重要是為什麼要認識他？事實上，泰山不是一座山，也不是卡通人物，他是中國古時一名竹匠魯班的徒弟或兒子。

泰山是迪士尼卡通片中，住在森林的那個嗎？（《泰山》動畫截圖）

泰山的故事其實是有兩個版本，內容完全不同，第一個版本是相傳魯班是一名對徒弟十分嚴格的師傅，他不想任何一個徒弟因為表達遜色而令到他聲譽受損，因此他不接受徒弟們犯錯，而且，他每過一段時間也會從各個徒弟之中，挑選一些技藝沒有長進的人來逐出師門。泰山當時就是其中一位技藝沒有長進的徒弟，所以不意外地被淘汰了。

幾年後，有一次當魯班去市集買東西時，看到一批手藝精湛的竹製家具，所以他就周圍打聽是那位高人打造這批家具，其後當地的人就向他說，打造這些竹具的人是泰山，魯班一聽便即時大吃一驚，因為當地人口中的泰山正是他當年逐出師門的那位徒弟，於是便心感悔意，並不禁慨嘆：「我真是有眼不識泰山」。

泰山是竹匠魯班的徒弟。（worldsbetweenlines／unsplash）

而另一個版本是相傳魯班在娶妻不久就聲名大噪，導致每天都忙於工作，沒有回家，忽略了家中的妻子，甚至他連妻子誕下了兒子也不知道，而這兒子就是泰山。泰山從小就甚少看過魯班，所以當他長大後，他就自己一人出發去尋找魯班。在途中，他看到一個人正在為寺廟上樑，當眾人都讚嘆此人上樑技術高超時，泰山便說：「技術是好，不過樑的位置放得有點高」。

其實，當時上樑的人正是魯班，他聽到泰山的說話後，覺得此少年將來一定會超越自己的地位，所以心存妒忌，隨手拿起木樑扔過去，怎知這一下卻當場扔死了泰山。當魯班終於有時間回家時，妻子便問他有沒有看過外出尋找他的兒子，然後描述泰山的樣貌和外形給久久沒有看過兒子的魯班聽。魯班一聽，便驚覺原來當日錯手用木扔死的少年是他兒子，便傷心說道：「我真是有眼不識泰山，眼睛留來也沒有用」，於是他挖去左眼，從此以一隻眼生活。

泰山因為批評魯班放的橫樑的橫樑位置而被打死。（eprouzet／unsplash）

兩個關於泰山的故事截然不同，現今也無法考證那一個是正確，不過第二個版本聽起來好像有點不合邏輯，所以我還是相信第一個版本。大家又相信那一個呢？

作者簡介：打爛沙盆

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