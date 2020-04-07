【魏忠賢】吳晗講古：智力平庸不識字的太監竟能權傾朝野兒孫滿堂

編按：明朝宦官眾多，其中一位可謂是宦官中的宦官，他雖然智力普通，但權傾朝野，到底他是什麼人？且看下文分享。下文內容節錄自《聽吳晗講古續編》第二章【義子乾孫】。

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「義子乾孫」】

魏忠賢不大識字，智力也極平常。他之所以能弄權，第一私通熹宗的奶媽客氏，宮中有內線。熹宗聽客氏的話，忠賢就可以為所欲為。第二是熹宗庸騃，十足的阿斗，凡事聽憑忠賢作主張。

吳晗寫魏忠賢說其智力不高，亦不識字，為何能權傾朝野？（《繡春刀2》劇照）

光是這兩點，也不過和前朝的劉瑾、馮保一樣，還不至於起黨獄，開黑名單，建生祠，稱九千歲，鬧得民窮財盡，天翻地覆。原因是第一，政府在他手上，首相次相不但和他合作，魏廣微還和這位太監攀通家，送情報，居然題為內閣家報。其二是，他有政權，就能養活一批官，反正官爵都出於朝廷，俸祿都出於國庫。凡要官者入我門來，於是政權軍權合一，內廷外廷合一。魏忠賢的威權不但超過過去任何一個宦官，也超過任何一個權相，甚至皇帝。

《明史》說，內外大權，一歸忠賢。內監（宦官）自王體乾等外，又有李朝欽、王朝輔、孫進、王國泰、梁棟等三十餘人為「左右擁護」。外廷文臣則崔呈秀、田吉、吳淳夫、李𧃰龍、倪文煥主謀議，號「五虎」。武臣則田爾耕、許顯純、孫雲鶴、楊寰、崔應元主殺戮，號「五彪」。又吏部尚書周應秋、太僕卿曹欽程等號「十狗」。又有「十孩兒」、「四十孫」之號。而為呈秀輩門下者又不可數計。

魏忠賢的威權超過過去任何一個宦官、權相。（《大明風華》劇照）

「虎」、「彪」、「狗」都是魏忠賢的義子。舉例說，崔呈秀在天啟初年巡按淮揚，貪污狡獪，不修士行，看見東林正紅得發紫，想盡方法要擠進去，被拒不納。四年還朝，都察院都御史高攀龍盡列他在淮揚的貪污條款，提出彈劾。吏部尚書趙南星批定充軍處分。朝命革職查辦。呈秀急了，半夜裏到魏忠賢家叩頭乞哀，求為養子。結果呈秀不但復職，而且升官，不但升官，而且成為忠賢的謀主，殘殺東林的劊子手了。兩年後作到兵部尚書兼都察院左都御史。兒子不會作文也中了舉，兄弟作浙江總兵官，女婿呢，吏部主事，連姨太太的兄弟、唱小旦的也作了密雲參將。

其他四“虎”吳淳夫是工部尚書，田吉兵部尚書，倪文煥太常卿，李𧃰龍副都御史。都是呈秀拉縴拜在忠賢門下當義子的。

崔呈秀半夜裏到魏忠賢家叩頭乞哀，求為養子。（《繡春刀2》劇照）

「十狗」中如曹欽程，《明史》本傳說：「由座主馮銓父事魏忠賢為十狗之一⋯⋯於群小中尤無恥，日夜走忠賢門，卑諂無所不至，同類頗羞稱之。」到後來，連魏忠賢也不喜歡他了，責以敗群革職，可是此狗在被趕出門時，還向忠賢叩頭說：「君臣之義已絕，父子之恩難忘。」大哭一場而去。忠賢死後，被處死刑，關在牢裏等行刑。日子久了，家人也厭煩，不給送飯。他居然有本領搶別人的牢飯，成天醉飽。李自成陷北京，破獄出降。自成失敗西走，此狗也跟着，不知所終。

「十孩兒」中有個石三畏，鬧了個不大不小的笑話。有一天某貴戚請吃飯，在座的有魏忠賢的侄兒魏良卿。三畏喝醉，點戲點了《劉瑾醉酒》，犯了忌諱。忠賢大怒，立刻革職回籍。忠賢死後，他還藉此復官，到頭還是被彈劾免職。

這一群虎狗彪兒孫細按本傳，有一個共通的特徵，幾乎沒有個不是貪官污吏。

忠賢死後，一群虎狗彪兒孫也沒有好下場。（《繡春刀2》劇照）

例外的也有：如造《點將錄》的王紹徽，早年「居官強執，頗以清操聞」。還有作《春燈謎》、《燕子箋》、文采風流、和左光斗諸人交遊的阮大鉞，和葉向高同年友好的劉志選，以及《玉芝堂談薈》作者的周應秋，都肩着當時「社會賢達」的招牌，頗有名氣的，只是利慾熏心，想作官，想作大官，要作官迷得發了瘋，一百八十度一個大轉彎，拜在魏忠賢膝下，終至身敗名裂，在《明史》裏列名閹黨傳。阮大鉞在崇禎朝寂寞了十幾年，還在南京冒充東林，附庸風雅，千方百計要證明他是東林，千方百計要洗去他當魏璫乾兒的污漬，結果被一批年青氣盛的東林子弟出了留都防亂揭，「鳴鼓而攻之」，落得一場沒趣。孔雲亭的《桃花扇》真是妙筆奇文，到今天讀了，還覺得這付嘴臉很熟，如「聞其聲」，如「見其人」。

《聽吳晗講古續編》封面。（中華書局出版）

書名：《聽吳晗講古續編》

作者：吳晗

出版社：中華書局出版

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）