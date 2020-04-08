【魏忠賢】吳晗講古：黑名單原來是中國發明的？　明朝的紅黑名單

編按：每個人心中都有張黑名單，而最早的黑名單出現於明朝時代。它的來源到底是什麼？且看下文分享。以下內容節錄自《聽吳晗講古續編》第三章【黑名單】。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「黑名單」】

黑名單也是古已有之的，著例還是魏忠賢時代。

《明史·魏忠賢傳》說：「（天啟四年〔公元1624〕忠賢用崔呈秀為御史。）呈秀造《天監》、《同志》諸錄，王紹徽亦造《點將錄》，皆以鄒元標、顧憲成、葉向高、劉一燝等為魁，盡羅入不附忠賢者，號曰東林黨人，獻於忠賢。忠賢喜。於是群小益求媚忠賢，攘臂攻東林矣。」

黑名單著例是魏忠賢時代。（《繡春刀2》劇照）

替魏忠賢造名單的，有魏廣微、顧秉謙，都是大學士（宰相）。名單有黑紅兩種，《明史·顧秉謙傳》說：「（廣微和秉謙謀）盡逐諸正人，點《縉紳便覽》一冊，若葉向高、韓爌、何如寵、成基命、繆昌期、姚希孟、陳子壯、侯恪、趙南星、高攀龍、喬允升、李邦華、鄭三俊、楊漣、左光斗、魏大中、黃尊素、周宗建、李應昇等百餘人目為邪黨，而以黃克纘、王永光、徐大化、賈繼春、霍維華等六十餘人為正人。由閹人王朝用進之，俾據是為黜陟。忠賢得內閣為羽翼，勢益張。秉謙、廣微亦曲奉忠賢，若奴役然。」

《縉紳便覽》是當時坊間出版的朝官人名錄。魏廣微、顧秉謙根據這名單來點出正人邪人，必定是用兩種顏色，以今例古，必定是紅黑兩種顏色，是可以斷言的。

魏廣微、顧秉謙根據《縉紳便覽》來點出正人邪人。（《繡春刀2》劇照）

崔呈秀比這兩位宰相更進一步，抄了兩份。一份是《同志錄》，專記東林黨人，是該殺該關該革職該充軍的。另一份是《天鑒錄》，是東林的仇人，也就是反東林的健將，是自己人。據《明史·崔呈秀傳》說：「忠賢憑以黜陟，善類為一空。」

《明史·曹欽程傳附盧承欽傳》：承欽又向政府提出——

「東林自顧憲成、李三才、趙南星而外，如王圖、高攀龍等謂之副帥，曹于汴、湯兆京、史記事、魏大中、袁化中謂之先鋒，丁元薦、沈正宗、李朴、賀烺謂之敢死軍人，孫丕揚、鄒元標謂之土木魔神，請以黨人姓名榜示海內。」忠賢大喜，敕所司刊籍，凡黨人已罪未罪者悉編名其中。

這又更進一步了，不但把東林人列在黑名單上，而且還每人都給一個綽號、匪號，其意義正如現在一些刊物上的聞一多夫、羅隆斯基同。

崔呈秀亦抄了兩份黑名單。（《繡春刀2》劇照）

王紹徽，魏忠賢用為吏部尚書，仿民間《水滸傳》，編東林一百零八人為《點將錄》獻上，令按名黜汰，以是越發為忠賢所喜。紹徽也名列《明史·閹黨傳》。

這幾種黑名單十五六年前都曾讀過，記得最後一種《點將錄》，李三才是托塔天王，黃尊素是智多星，每人都配上《水滸傳》裏的綽號，而且還分中軍左軍右軍，天罡地煞，很整齊。似乎還是影印本。可惜記憶力差了，再也記不起在什麼叢書中見到。可惜！可惜！

《聽吳晗講古續編》封面。（中華書局出版）

書名：《聽吳晗講古續編》

作者：吳晗

出版社：中華書局出版

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