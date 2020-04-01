【張國榮】今夜不設防的張國榮真我風采　鏡頭前飲酒食煙極為大膽

編按：4月1日是愚人節，也是香港巨星張國榮（Leslie）的死忌。撐場用戶RaymanWong就談論了一個相當集體回憶的節目《今夜不設防》，讓我們看看當時的節目和明星有多令人神往吧。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【今夜不設防】黃金時代下的開放和自由 一線演員能毫不避諱真情剖白」，刊於01撐場】

假如有主持人與嘉賓在節目中抽煙喝酒講粗口，並且大開黃腔，現在恐怕會被廣管局投訴吧。不過，在1989年至1990年間，香港卻有一個訪談節目能夠做到如此真情流露，並且大受觀眾歡迎。這個訪談節目就是《今夜不設防》，由香港三位才子，黃霑、倪匡以及蔡瀾主持，合共四輯。

《今夜不設防》由三位才子主持。（亞洲電視官網圖片）

節目會邀請不同嘉賓接受訪談，而談話內容的題材非常廣泛，既有人生閱歷，亦有風花雪月。偶爾更涉及一些有關性愛的話題，但節目的內容卻能成功引起當時社會的輿論。主持人與嘉賓在《今夜不設防》中就像老朋友一樣嬉笑怒罵，你一言我一語，其氣氛相當輕鬆和隨意，而哲學思想和人生觀則隱藏於玩笑之中。

由於節目話題的尺度非常開放，很多觀眾都因而知悉到偶像不為人知的一面。張國榮就曾經在節目當中大談自己初戀、星途以及人生中三個遺憾。他亦曾經在節目中大爆金曲獎的內幕，他表示其實每一位歌手在金曲頒獎之前，早已知曉結果。談到興起的時候，哥哥甚至毫不避諱的在現場抽煙和喝紅酒。在《今夜不設防》中，每個人都能夠暢所欲言，而嘉賓亦能夠卸下心防，與大家分享心底話而不用擔憂其言論會被秋後算帳。

其實，當時很多一線演員或歌手都上過《今夜不設防》的節目，包括張曼玉、鍾楚紅、周潤發、關之琳和吳君如等等......甚至有人說，要判斷一個明星的走紅程度，就看他能否上《今夜不設防》。

說起訪談節目，很多人或許會想起《志雲飯局》和《星星同學會》等，但其輿論開放程度必定不比當年的《今夜不設防》來得高。《今夜不設防》製作於香港的黃金時代，是鮮有的粵語訪談節目。沒有開放的思想和文化，想必無法拍出這種真情流露的節目吧。

內容提供：RaymanWong

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