【工作坊】嶺南廣彩工藝　融會中西美學

位於中環的「飄雅活藝」於今個七月推出廣彩工作坊及茶藝演示， 為公眾提供傳統工藝的手作體驗，從而了解更多寶貴的傳統工藝文化。

廣彩（Kwon-Glazed Porcelain）即廣州彩瓷，有近三百年歷史，是在各種白瓷器皿上彩繪再燒製而成的工藝，以其色彩絢麗及手工精細而著稱，象徵著中西美學的融合，是中國四大名瓷之一，清代以來主要作外銷之用。在廣州以外，香港是另一個廣彩發揚光大之重鎮，上世紀初，香港曾有數十間大小彩瓷廠，產品亦深受海外市場歡迎，為香港繼承嶺南文化工藝之一。

為了進一步推廣傳統工藝，大會亦邀得本地當代廣彩工藝師—林斷山明，帶領公眾一同體驗是次工作坊。屆時，林斷山明將介紹廣彩的智識，並教授基本廣彩繪畫及技巧。活動更會以一場讓人放鬆的茶藝演示作結，以廣彩器具體驗茶藝，讓參加者在日常生活的喧囂中度過輕鬆的時刻。