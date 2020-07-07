【香港書展】《兒童樂園》書藏手稿展 重溫昔日兒時情懷

今年香港書展會於三樓文藝廊展出「我們的快樂回憶— 《兒童樂園》」展區，讓大眾重溫對香港幼兒文學影響深遠，陪伴數代港人成長的兒童讀物。

《兒童樂園》於1953年創刊，經歷四十年於1995年停刊，是香港最長壽兒童刊物，亦為香港首份以全彩色印刷兒童書刊。書刊從選材、用字到插圖、設計全都包含巧思，令《兒童樂園》不僅具娛樂性，亦具文學價值，對本地兒童文學發展帶來深遠影響，本地作家陶傑和亦舒亦為該刊讀者。

該刊四十年來一直選取不同文化背景故事，並加以本土化，例如曾刊載日本漫畫《叮噹》(今譯《哆啦A夢》)，並替角色起了本地化名字而成為熱潮。當中不少故事體現香港中外文化薈萃、傳統與現代並存的特色。

展覽會展出一系列《兒童樂園》書藏、插畫手稿和相關精品，多角度呈現該刊為小讀者呈現的多元文化觀，讓他們閱讀世界。書展期間亦邀得《兒童樂園》前社長張浚華、文學博士及收藏家邱健恩和創建《兒童樂園》電子版網站、香港科技大學助理教授胡惟忠到場主講。

講座名稱：溫柔敦厚，抱玉懷珠 －《兒童樂園》全豹管窺 講 者：邱健恩 日 期：15/7（三） 時 間：下午 3 時至4 時 30 分 地 點：灣仔會展會議室S224-225