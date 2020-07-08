【平權】回看1960年代黑人平權運動　反思美國種族關係

七月四日是美國244周年獨立紀念日，因應早前美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警方暴力執法致死，引發全球示威浪潮，全球均掀起了對種族歧視的反思。藝術家 Jameelah Nuriddin 和 Erin Hammond 早前便透過攝影作品，反思美國黑人與美國國旗間複雜而微妙的關係，當中不少涉及美國民權運動政治符號。

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這輯一共八張的作品，以一位梳起爆炸頭的年輕黑人婦女，站在一幅200年前美國立國早年的巨型國旗，擺出一系列「效忠宣誓」(the pledge of allegiance)和標誌黑人權力(Black Power)的姿勢，照片附上由 Nuriddin 參照美國憲法前言所創作的宣言。

Black Power 是一個政治標語以及協助非洲後裔達到自決的各種意識形態名稱，過往被美國的非裔美國人所使用。黑人權力運動流行於1960年代晚期及1970年代早期，強調種族自豪以及鼓勵創立黑人政治或文化機構，培養促進黑人集體利益和價值，主張美國黑人應該專注於創造自己經濟、社會和政治權力，而不是尋求融入白人主導的社會。

1968年美國非洲裔運動員在該年的夏季奧運會頒獎儀式上的政治示威，當他們在領獎台上面向國旗，聽到美國國歌時，兩個運動員舉起戴著黑手套的拳頭，直到國歌結束。（Wikimedia Commons）

當中以1968年奧運會黑人權力致敬事件為代表，該事件最具象徵性手勢，亦成為這次 Erin Hammond 和 Jameelah Nuriddin 創作參考來源。該事件是指1968年美國非洲裔運動員Tommie Smith 和 John Carlos 在該年的夏季奧運會頒獎儀式上的政治示威。二人分別在田徑200米賽事獲得金牌和銅牌，當他們在領獎台上面向國旗，聽到美國國歌時，兩個運動員舉起戴著黑手套的拳頭，直到國歌結束。後來Smith在他的自傳中表示，這姿勢不是對「黑人權力」致敬，而是「對人權致敬」，這事件成為現代奧運史最公開政治聲明之一。