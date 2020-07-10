保持社交距離　荷蘭空間藝術描劃人均享用空間

新冠疫情影響全球，保持「安全社交距離」成為各國都會呼籲的做法。但是人與人的接觸本身很難避免，若果真的要保持安全社交距離，人均空間會是一個怎麼的狀態？位於荷蘭的設計室 Studio 212 Fahrenheit 便採用這概念，設計了「個人方框」(Personal Squares)這空間藝術，來描述荷蘭每人適用空間是怎麼樣。

Studio 212 Fahrenheit 《個人方框》（Personal Squares）（Instagram: 212_fahrenheit）

「個人方框」是隸屬於「At an appropriate distance」這個企劃案下之創作，由位於荷蘭格羅寧根的視藝中心(CBK groningen)所企劃。創作團隊表示 ，在疫情下每個人都要維持「適當距離」，而若果「1.5米在荷蘭是最少的人與人間距離要求，那樣每人可享有的最大社交距離會是幾多？有多大空間供每一個居民享用？」

藝術家劃出一個長49.03米X49.03米的黃色邊界，佔地約2,404平方米(即大約5.5個標準籃球場面積)，這個空間範圍便是根據荷蘭土地面積，除以該國人口，得出每一名荷蘭市民可平均佔有的最大空間。製作人員表示希望未來幾個月，他們能根據各地人口和土地面積數據，計算並劃出其他國家的「個人方框」。

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2019年香港人均居住平均面積為13.3平方米，大概就是六分一個羽毛球場，這個數是只計住宅面積。若果將來有機會在香港畫這個框，加埋成個香港郊區等總面積，未知以香港的人口密度，個方框會有幾大呢？