【香港設計】那些不被看見的設計師　作品背後的隱藏身影

【受訪者Leumas現正在開講OpenTalk上活躍！立即看看他的Profile吧】

從永吉街走過對面馬路，開始向陡峭的山上走，經過歷史悠久的蓮香樓，繼續向上走。作為創意文化的地標，PMQ（元創方）屹立在上環荷李活道，走到位於鴨巴甸街的正門，開始預備這一次訪問。

PMQ（元創方）屹立在上環荷李活道。（資料圖片／陳子雲攝）

杜翰煬（Leumas To）穿得樸素，提著袋子，裡面裝的是他的新書《THE NEXT STAGE──香港新生代平面設計師訪談》。在早已打點好的Humming Books書店裡，探討新生代的平面設計師這話題。

杜翰煬拿出《THE NEXT STAGE》，望一眼已知是不惜工本之作，「最外層做了透明膠片Jacket（書套），膠片底做了白色絲印。」光聽製作規格，已經知道書籍設計師有多用心。「讀者如果在書店見到這本書，會先見到白色，但有點兒透視；如果放上書架，書脊（顏色）就好搶眼。」

最外層做了透明膠片Jacket（書套），膠片底做了白色絲印。（賴家俊攝）

製作陣容「猛料」

這個設計匠心獨運，也切中了杜翰煬心中所想：很多設計師不被看見、不被認識。所以書封那一層矇矓的白，遮掩了書中十二位人物的作品，待你撥開雲霧之時，就看到那些印象深刻的作品──可是，你未必講得出出自誰人手筆。

未讀內容，先論外觀。製作團隊可真謂「猛料」，由早前憑藉《香港北魏真書》獲得出版雙年獎的「出版大獎」的書籍設計師麥綮桁操刀；封面內頁有十二位設計師的頭像繪畫，乃由大師利志達所繪，只聽卡士已知強勁。

這個組合從何而來？原來杜翰煬自2012年搞展覽開始，已經跟利志達結緣，邀請他畫畫。「我由細到大都有睇港漫，最崇拜的就是利志達。」兩個人投緣，自然沒有「托手肘」。

至於找麥綮桁（Mak），則是因為麥綮桁給他的印象很深刻。「他的IG（Instagram）做得很好，他將自己的作品放上去，很有特色。最令我印象深刻的，除了他跟又一山人合作那本《囉囉唆唆》，還有陳濬人、徐巧詩的《香港北魏真書》。」

講畢製作卡士，還是回到那些不被看見、不被認識的面孔吧。

「訪談這群設計師，其實源於自己，市面上我好像找不到一本適合我這個年代，嗯，我三十一歲，就找不到適合我這個年代的設計人想看的書。我做設計，到底要看什麼呢？現在會滑IG、以前看Pageone。」杜翰煬說，現在很多談及設計的專門書籍，很多都是台灣出版，而近年香港雖然多了相關書籍，但很多是專題相關，例如字體、霓虹燈等等，關於「設計師」本人，「設計」概念的少之又少。「大眾認知到的、講到名字的都是靳叔（靳埭強）、Alan Chan（陳幼堅） 、Tommy Li（李永銓），都是公認大師。」

數到近年的設計師，有幾多人能夠認識他們的名字？杜翰煬就循此心，決定出版一本訪談集，談談新生代設計師。

新生代的定義，最初杜翰煬跟出版社溝通時也有探討：「新生代專指90後、00後夠嗎？80後會否太老？但是只包含90後，年資好像又太淺？於是我跟Benny Au（區德誠）聊天探討。」

新生代的設計師，你認識幾多個？（受訪者提供／麥綮桁攝）

「區德誠認為設計師遇到最大的轉變，是科技進步、網絡興起。以前設計師需要人手砌稿，但到電腦出現，人人都用Mac機，用製圖軟件處理。你有沒有聽過，以前買蘋果電腦要供款？哈哈。」

電腦科技進步，讓設計行業產生變化，杜翰煬說以前年代，很多設計師都是師徒制。「例如Hung Lam（林偉雄）出自靳叔；Javin Mo（毛灼然）就（出身自）Tommy Li啦，但現在很多設計師都不跟師傅，這就是網絡的威力。」

兩代設計人從何算起

新生代和舊年代最大的差別是什麼？

「七十年代中至後畢業的時候，碰巧電腦興起，他們都見證著電腦出現，現時香港、日本對『年輕設計師』的觀念，都是35至40歲以下，你想像一下，40歲以下都仍然年輕，可見設計是一個漫長過程，不是一兩年就能速成的。」

「另一樣，是入行門檻低了。現在的後生讀完書就已經懂得剪片，甚至連電腦程式編碼等都懂得，越年輕的人學習科技越快上手，你看三、四歲已經懂得玩iPad了。而這群人與未有電腦就在做設計的人最大的分別，區德誠說以前設計師用眼看東西的能力比較高，所有東西用人手排，所有事情都不能出錯。」

「我們現在，只需『Crtl+z』（返回鍵）再做過可以了。甚至，發布了一張網絡圖片，兩小時後，有錯要改？立即改回一張更正版就行了。網絡時代仔細程度低了，但另一個好處是表達方式變得多元，例如以前設計師做得多的是海報，現在譬如我要做一個海洋生物專題，我可以選擇做一張info-graphic、十張info-graphic、做網頁、做單張，有很多形式可以表現。」

網絡年代和沒有網絡的年代，可以相差很遠。那麼杜翰煬訪問的十二位受訪者，杜翰煬希望透過這本書，給讀者帶來什麼樣的收穫呢？

「首先，當然希望不同讀者有不同得著，但對在職設計師或設計系畢業生，希望他們知道這十二位設計師背後都有不同故事：背景、如何成為設計師、做什麼作品等等……甚至他們對設計詮釋都各有不同。」

十二位設計師背後都有不同故事：背景、如何成為設計師、做什麼作品等等……甚至他們對設計詮釋都各有不同。（賴家俊攝）

「平面設計沒有既定公式，以前年代，行師徒制，你跟大師學藝到某個年度，要不就發現做不來，毅然轉行；要不然就趨近成功，自己創業。現時這個行業有很多條出路，然而現在的設計師不會像以前的大師一樣，會發達、變富豪或者很高地位。」

雖然經濟、名利未必像以前一樣，但杜翰煬指出，現在正是讓創意發揮的時候，人人都可以走出屬於自己的一條路，不要趕潮流：「那陣子興字體就做字體、這陣子興霓虹就做霓虹。甚至乎，像我自己，我沒修讀過平面設計，但是我兜兜轉轉，也在走這條路。」

杜翰煬自身是平面設計師，又訪談了十二位同行，這次書本製作又需要與書籍設計師溝通協作。須知道，「設計」不是一門被了解的行業，到底有什麼方法，可以跟設計師溝通得好一點？

三個字總結：不干預。

「我做這本書，我是一個客戶。我找了阿Mak（麥綮桁），就覺得他適合做這本書，那我總不能走去指指點點，例如字體大小要怎樣做。例如拍攝結婚相，新人都不會走去教攝影師怎樣拍，用什麼角度這樣。不過可以找參考材料。」

與設計師溝通協作，最重要事前說清楚，過程中盡量不干預。（受訪者提供／麥綮桁攝）

「還有一點要提醒的，是事前協作溝通，例如你有branding color不能改的、你的logo不能反白或改顏色這樣，都要事前講定。最緊要的，是件事要做好，那件作品，代表了設計師、代表了客戶、代表了公司，如果做出來不理想，對大家都沒有好處。」

隨著「設計」兩個字越來越常見，越來越多提及、越來越受重視，大家清楚明瞭「設計」是什麼一回事嗎？或者窮一生，都未必找到答案。但是，希望藉這個訪談，讓大家更認識一點。

或者窮一生，都未必找到設計是什麼的答案。（賴家俊攝）

採訪者：清君

攝影：賴家俊

場地提供：Humming Books