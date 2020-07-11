展覽｜藝術界自救行銷行動　賣作品後也買作品　推動本地藝術圈

因為新冠疫情影響，全球藝術家發起自救行動。源於英國的#artistsupportpledgehk(藝術支援誓言)運動，短短三個月已促成100名本港藝術家組織起來。他們隨機選出當中30位，在藝穗會舉辦一連十日(9/7-18/7)的「I AM An Artist展覽」，各人展出心水作品，希望能推動本地藝術交流，在逆境中支持互勉。 文、攝：賴家俊

源自英國的#artistsupportpledgehk運動，是一群藝術家透過Hastag連結自發自救，不收分文加入的運動。只要落上Hastag，參與藝術家便承諾每賣出總值1000英磅作品，會在圈內買回另一位藝術家作品。這個運動在藝術家群內帶動大量收入，在台灣和香港也先後效法，當中香港也有幾個群體推動#artistsupportpledgehk。

「I AM An Artist展覽」由收藏家陳耀璋(圖右三)贊助場地，由創新媒體藝術協會成員張月明(圖右二）等人，聯同石硤尾藝術村聯會，促成是次本港藝術家自發自救展覽。(照片由受訪者提供)

藝術家駐展與參觀者交流

其中創新媒體藝術協會(IMAM)於四月初投入這運動，在本地化同時加入物流等集中化元素，至今已有100名藝術家參加，協會亦幫助他們將作品投入市場。這兩個月來，除了在Whatsapp群組間交流外，協會先後賣出40件作品，除了讓藝術家賺取收入外，亦從中認識一班朋友。由於推廣漸見成效，本地收藏家陳耀璋便約同當中幾位藝術家商討，由他贊助場地，由創新媒體藝術協會主辦，石硤尾藝術村聯會支援，開設這次展覽。參加的藝術家不設門檻，各人涵蓋不同創作媒介領域，並自由表達關注議題，每位展示作品的藝術家會在展期內輪流駐場，與參觀人士交流互動。

「我們希望在香港發展到每位藝術家都有一位行政人員。很多時候藝術家專注創作，很少處理創作以外的事情，也不擅於爭取自己的權益。香港政府其實有很多資源支援藝術文化，但個體藝術家因為沒公司和經驗，故而未有很大受惠於政府對業界的資助。我們希望讓香港藝術界有更好行政支援。」

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香港大眾藝術觸覺待加強

協會外務總幹事張月明(May）表示，香港的藝術品，尤其當代藝術品(Contempory Art)交易量在全亞洲是最高。藝術生意層面來說香港是做得最好，但普羅大眾對藝術的觸覺、藝術家與客戶溝通關係方面，台灣則較具優勢，好像#artistsupportpledge在亞洲是先在台灣落腳，協會成員要在報章見到相關新聞，才引進來港。而協會現正申請法例認可非牟利機構資格，盼能獲得相關資格後，可為本地藝術界爭取更多資源。

【部份參展作品】

部份參展作品

剛一年在香港發生的社會事件，亦大大掀動了藝術家靈感。攝影師任祖賢這年來遊走不同政治立場陣營，捕捉不同時段影像(圖左一)，透過黑白菲林作品帶出自己看法。他表示三十多年來經歷了香港種種，這個創作是目前為止最重要的作品。

本地藝術家陸珊「縫補身體系列」中的心臟之一

圖片來源：FB專頁「陸珊Shan Luk琉璃鋦人」

本地藝術家陸珊「縫補身體系列」，以陶瓷創作一組腦和心臟，是次參展是其中一個陶瓷心臟。陸珊表示，早前經歷手術後身體留有疤痕，而香港這城市近年也有很多心靈破碎地方。她希望透過作品表達這破碎和修復過程，勉勵修復後仍然能上路。作品以鋦瓷技術把不同部份合起來，完成功能性修復。鋦瓷技術指不用膠水，便能把瓷器重新合上而不漏水，回復本來功能。她希望用這方式，寄意大家帶著疤痕，仍然可以繼續走下去。

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