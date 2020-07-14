無得去書展？為你推介五本適合在家防疫讀的書

2020年香港書展最後要延遲舉辦，近日疫情趨勢亦讓大家更多留家機會，這些日子閱讀會是當中良方，陪伴各位渡過這時月。《藝文》編輯團隊選了五本圖書，涉及不同題材面向，有消閒運動、哲理思考，亦涵蓋娛樂文化，當中辭趣翩翩，甚具玩味，讓大家細嚼文字以外，重新審視我們身邊的一切。

1.《繁勝錄》

書名：繁勝錄

作者：董啟昌

出版：聯經出版社

《繁勝錄》是香港文學家董啟章V成系列四部曲之一，四部曲依書寫次序為《地圖集》、《繁勝錄》。《夢華錄》和《博物誌》。董啟章在這本書採用了古代「城市律記體裁」，以未來完成式寫法，透射回歸五十年以後，即2047年的V城，構造出多層次香港V城景觀。

《繁勝錄》（原名《V城繁勝錄》）的用筆有趣，每篇格式一樣，但題目卻千變萬化，作者以2047年虛擬重寫1997年的V城，想像了我城的前世今生，在真實與虛幻，古與今間穿插。書中文白交雜，又會不期然以廣東話落地的記下街坊隻語片語，更地道的點出我城文化。而城中風物記事，董啟章落筆有真有假，例如政府部門名稱、街頭小吃名稱，可見他想用各種方法去記錄我城，讓文中風物以不同方法得到「永生」和「再生」。

作者曾交代他筆下的「繁勝」是怎麼。「我嘅目的就係要寫一種華麗、造作、豐滿，以至過盛、氾濫既語言，呢個就係『繁勝』既本義。」在刻下回看這部原創於二十年前的作品，未知大家能咀嚼出怎麼味道？

（聯經出版社）

2.《關於跑步，我說的其實是⋯⋯》

書名：《關於跑步，我說的其實是⋯⋯》

作者：村上春樹

出版：時報出版

新冠疫情肆虐，強身健體十分重要，但既要保持社交距離，又可以在非密閉空間進行，跑步是一個好選擇。《關於跑步，我說的其實是⋯⋯》（下文簡稱《跑》）由擅長寫「孤獨」的村上春樹執筆，是一個既能深度閱讀，又能讓大家思考跑步這項運動本質是怎麼。

《跑》一書不止是文學著作，對很多跑步愛好者來說，這本都是必看的書。村上春樹說過，他寫小說很多都是從每天晨跑路上學到。他自33歲那年開始跑步習慣，持續三十多年，也參加過全球大小超過25場馬拉松大賽。他曾表示寫這本書，是想以「跑步」這運動為媒介，順序整理自己四分一世紀以來，以小說家和一個到處可見平凡人這雙重身份，怎樣生活過來，自己的創作是怎樣來？

說跑步是一個「孤獨」的活動，因為整個過程跑者都在獨處中，在村上筆下就更突出這感覺。他在書中寫道：「希望一人獨處的念頭，始終不變地存於心中。所以一天跑一個小時，來確保只屬於自己的沉默的時間，對我的精神健康來說，成了具有重要意義的功課。」

除了跑者的心理狀態，村上亦整理了跑步的理由和自己參與的態度，心態上如何堅持？如何看書贏？如何超越自？如何看待時間等等，都娓娓道來。在這些日子，是一本既可讀，亦對自身狀態好好反思的好書。

（時報出版）

3.《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》

書名：《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》

作者：齊澤克（Slavoj Žižek）

出版：Polity Press

疫情再度爆發，不只書展辦不成了，為了防疫我們留在家中就最安全。哲學界老頑童齊澤克（Slavoj Žižek）的這本《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》（大流行病！新冠病毒撼動世界），就頗適合我們在家閱讀。

這本書被視為哲學界第一本回應新冠病毒疫情的書，從微觀到宏觀各個角度分析這次疫症，亦是一部在家防疫的精神指南。齊澤克認為全球抗疫除了是一場嚴峻的戰爭，如果我們夠明智、放下仇恨的包伏，疫情亦有幫助團結世界各國與各個社群的積極意義。

本書詳細介紹——齊澤克新書《大流行病！》：疫情下的居家生活指南

（OR Books）

4.《在家不要談政治》

書名：《在家不要談政治》

作者：珍．賽佛 Jeanne Safer

譯者：劉議方

出版社：時報出版

時局動盪、疫情陰霾，就算再政治冷感的人，也少不免在茶餘飯後討論政治。而觸及到這類型的話題，又很自然牽連到價值觀的對立，爭執由此而生。

或許有人可以十分撇脫，乾脆「割蓆」，以後老死不相往還。但更多的情況是，就算吵得再面紅耳赤，大家依然要住在同一屋簷下。繼續抗衡沒完沒了，憋在心裡同樣有害無益。此時溝通與沉澱，就成為了無法迴避的課題，這便是《在家不要談政治：擁抱不同立場，修補彼此的關係黑洞》的主旨。

乍聽書名，以為又是提倡家長制的折衷主義。其實作者珍．賽佛（Jeanne Safer）的真正目標，是希望我們能夠捫心自問，究竟衝突是源於信仰，還是純粹好勝。就算最後毫不認同作者的觀點，但這種反思與自省，卻是當下所有光譜，尤其是政治狂熱份子，都必須秉持的價值。

愈想改變世界，愈要了解他人所想，不管最後是選擇說服抑或擊破。我想這點對今天的香港人來講，應該別有一番體會。

（時報出版）

5.《成人漫畫研究史》

書名：《成人漫畫研究史》

作者：永山薰

譯者：陳識中

出版：東販出版社

有些書明明很嚴肅，但在外拿出來讀難免會有點尷尬，還是留在家中讀比較適合。

第一眼看到《成人漫畫研究史》的朋友，不要以「這一本書是認真深入的學術刊物」來對待此書，它認真，但不算是深入，更不像學術研究。

本書分為兩大部份，第一部份關於成人漫畫史，第二部份則分開了不同的題材再作分析第二部份則是本書重點，它分析了各個色情漫畫中的重要題材，例如蘿莉控、巨乳、亂倫、凌辱、性別混亂等等的典型故事要素。作者用大量例子去分析，從而得到一些獨到見解。例如 MILF，即熟女媽媽類 （不論是自己媽還是別人的媽媽），作者指出這類題材其實不是真的是以亂倫作賣點，大多這些「媽媽」的形象其實只是一個「住家的理想女友」，當中對母親角色與責任的描寫不多，頂多只是用以添加違反道德禁忌的快感的調味料，連「媽媽」都轉化為「可愛媽媽」這個萌系要素的構成零件。因此，絕大部份的讀者就算沒有戀母情結，也能好好享受這種題材。

《成人漫畫研究史》作為一本入門書來說絕對足夠，更讓一眾沒留意成人漫畫此種文化產物的人，可以嘗試踏進這個充滿性創意的世界。這本書雖然是認真的學術書籍，但因為書內有色情漫畫的圖片，因此是18禁書籍。另外，絕不鼓吹犯罪行為，更不會為現實中作出性犯罪行為的人辯護。我們必須分開現實與虛幻，看成人漫畫並不是犯罪的藉口。