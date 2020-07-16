【Vogue】黑人體操天后封面捱轟　時尚月刊照片被指質素差劣

美國近個多月來掀起新一波黑人平權運動，掀起當地很多種族平等討論。當中時尚雜誌《Vogue》(《時尚》)早前被質疑較少起用黑人模特兒拍攝封面後，未知是否回應社會聲音，在八月號封面便找來美國黑人體操天后Simone Biles拍攝，但事與願違，這輯照片由照片風格以致由白人攝影師Annie Leibovitz操刀拍攝，都受到輿論抨擊，指照片質素差劣。

這次封面於幾天前發布，迅即在照片風格和攝影師人選上受到多方抨擊，當中包括前線攝影師、《紐約時報》圖片編輯Morrigan McCarthy、 Black Women Photographers 創辦人Polly Irungu。

雜誌《The Vouge》八月封面。(IG/Vouge Magazine)

抨擊方主要論點，認為是攝影師不懂打燈，佈光和背景選用均出了問題。照片分金色和灰色兩個背景為襯托，Simone Biles擺出各種姿勢。當中以金色背景那輯照片受到最多和嚴苛的抨擊，抨擊者認為這背景配上昏暗燈光打法，讓Simone膚色顯得暗淡無色且缺乏層次，甚至有人以小孩攝影師Zaya Wade拍攝Simone的照片作對比，認為小孩都比Annie拍得好。當中有人指出《Vogue》應該聘用黑人攝影師拍攝這輯作品，因為他們較熟知如何拍攝黑人膚色這兩個原因，應該聘用黑人攝影師拍攝這輯作品。

網民抨擊相片暗淡，質疑攝影師不懂打燈和處理黑人膚色。(Twitter)

亦有網民自己修圖，放上Twitter與Annie版對照，認為她不懂得處理黑人膚色。

然而也有網民為Annie Leibovitz平反，認為照片風格可能來自她的靈感，而且Simone Biles是指控前奧運體操隊隊醫Larry Nasser性侵案的受害者之一，這些都是沉重與陰暗的話題，所以照片會以暗淡陰沉色調來對照這位被攝者的背景。