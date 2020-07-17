四位年輕藝術家辦「有時」展　以作品敘述悲喜轉瞬之間｜藝術展覽

生有時，死有時，哭有時，笑有時。四位年輕本地藝術家謝曬皮、黎里昂、陳晧璇、袁敏曦在今個七八月，以作品敘述「有時」，一分一秒，或喜或悲，縱使短暫，亦是永恆。

命運打個呵欠，「瞬間」瞬間就變成歷史。過去為了未來奔馳，回頭發現從前生活的美好；庸碌半世得到了想擁有，又盼望時間倒流；獨活在夢境又會想念現實；脫俗卻渴望平凡，得到繁榮又失去安靜，高處卻太冷清。事物往往相對地出現，高與低之間，得與失之間，苦與樂之間，真與假之間，你與我之間，一個問題解決以後或許會引伸出另一個問題，一個答案影響著下一個答案，而時間，一分一秒地運行著，面不改容地。

四位香港藝術家的一連三個展覽 ─── 謝曬皮(Tse sai pei), 黎里昂 (LeonLollipop), 陳晧璇 (Fiona H.S. Chan)及 袁敏曦 (Donna Yuen)

繁華短暫，聚散有時。

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