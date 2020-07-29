坂本龍一延期｜疫情再度爆發　樂迷無奈要苦等至2021年

本在今年 4 月於西九自由空間（Freespace）舉行的《坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play》音樂會因 COVID-19 疫情爆發而一度延期至 9 月，令原本失望的樂迷抱有一絲曙光。但今日主辦單位傳來不幸的消息……表演將會再度延期，延至 2021 年的 12 月舉行……

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音樂大師坂本龍一的香港樂迷需要稍後一會，才能感受其啟迪人心的音樂旅程。於西九文化區自由空間上演的《坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play》，現宣布改期至2021年12月，有關詳情將於2021年9月公布。

坂本龍一表示：「非常遺憾不得不將香港的演出再次延期，不過我們承諾會重新安排演出日期，讓大家欣賞。衷心祝願各位一切安好，再會有期！」

西九文化區管理局（管理局）表演藝術行政總監譚兆民先生表示：「我們一直與坂本先生的團隊緊密溝通，按音樂大師的行程作出安排，務求在環境許可下儘快為香港樂迷帶來期待已久的演出。衷心感謝一眾樂迷的耐心等待與支持。」

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自由空間決定將《坂本龍一feat.高谷史郎：dis·play》音樂會再一度延期到 2021 年的 12 月，但已購票的樂迷不用擔心，在最新的延期聲明中表示，各位早已購票人士將會獲得退款，而且在2021年重新售票時會具有購票優先權：