意大利綠化建築飯店　減法設計讓訪客融入自然

位於意大利南泰洛爾區(South Tyrolean)的Apfel hotel飯店最近翻新擴建，以綠化設計為主題，但外觀設計驚人，當中以半圓弧形以及混凝土材料所打造的新水療中心，入口埋入山丘而露出木造門作入口指示，這個地洞型設計配合附近建築群，對我們華文讀者來說卻是另一解讀......

Apfel hotel (圖片來源：archello.com)

在意大利薩圖斯奧(Saltusio)的南泰洛爾區(South Tyrolean)，由建築事務所NOA（Network of Architecture）籌劃具詩意和設計構想的Apfelhotel飯店，呼應飯店新一代經營者在繼承傳統的文化基根上繼續向前推進的理念。

飯店位於帕瑟河（River Passer）的谿谷口，河流流經其間，並孕育該地的蘋果樹種植業，豐富了山谷一帶的果園產業。設計方面採用減法建築設計，以綠化風格打造草木茂盛的花園，讓建築景觀可以自然融入鬱蔥的綠林環境中。

整座飯店配有18間套房，並設有水療中心和公共廣場，從佈局、採光、設計和用色等細節，皆是讓建築設計與附近的綠化環境融為一體，而建築團隊堅持飯店擴建應延續鄉郊農耕的文化傳統，新的建築不應破壞原有傳統裝飾。

+ 7 + 6 + 5

不過，這個半圓設計，加上長方形門口，則在華人世界有另一解讀，致使不少網友表示看到酒店的設計後，都想起清明重陽要上山祭祖。

建築團隊希望打造一個讓訪客放下都市煩囂，可以在此舒泰身心，親近自然環境。未知各位看過飯店的設計，也會想去親近一下自然嗎？

新聞來源：Designboom