【再別康橋】徐志摩：文壇一代才子　情場一代渣男

「輕輕的我走了， 正如我輕輕的來； 我輕輕的招手， 作別西天的雲彩。」

徐志摩的〈再別康橋〉膾炙人口，這位民國才子一生多情，除了寫下多首千古絕唱，亦留下數段風流史以為後人談資。文壇上，他是新月派代表人物，民國詩壇巨擘；情場上，數段姻緣離合，留下讓人不解的墨客風流。作為詩人，他的作品是優秀；但作為情人，他的情史卻不能讓人恭維。

徐志摩(1897-1931)較為人熟知的是他生命後期，與陸小曼的一段情。但除了陸小曼外，他對林徽因的思念仰慕，對髮妻張幼儀不辭而別，皆為民國風流軼事。或謂自古文人多風流？浪漫文人背後，都有讓人不忍睹的情史？

英國劍橋大學，在民國時舊譯名為「康橋大學」。（Wikimedia Commons）

追求自由棄名門正娶髮妻

張幼儀是徐志摩名媒正聚的髮妻，二人於1915年結婚。這一年徐志摩18歲，張幼儀15歲。張家出身江蘇名門，張幼儀兩個兄長都曾留學日本，她本人亦上過新學校，是個有文化的新一代女性。可是張幼儀雖然賢惠，端莊大方，但徐志摩就是不喜歡她。徐志摩生性浪慢，不喜歡由父母包辦婚姻，可是徐張兩家有政治和社會上的聯繫，未能自立的徐志摩無奈接受父母之命。

新婚燕爾，徐志摩努力培養自己對妻子的愛，早期也初嘗到了幸福和歡欣，可是這段婚姻經不起時間考驗。1918年，張幼儀為徐志摩生下一個兒子，徐家舉家歡慶，在外求學的志摩也感到初為人父的喜悅，對妻子多了一份牽掛，二人步入關係最甜蜜的歲月。可是，人在海外的徐志摩，一個二十多歲的大好青年，面對放洋生活的大千世界，讓飽受傳統文化浸染的徐志摩大開眼界，日漸崇拜詩人拜倫和哲學家羅素對自由愛情的看法。

在英國留學的歲月，徐志摩遇上他一生第一個傾慕的女人，後來有「民國才女」之稱的林徽因。正當他對林徽因生情愫之際，張幼儀從中國來到倫敦，夫妻久別重逢，徐志摩卻沒有絲毫喜悅。二人在巴黎飛往倫敦機上，燃爆了衝突。張幼儀沒坐過飛機，所以在機上嘔吐了一袋子，可是徐志摩不但沒關心他，還別過臉去，厭惡的說了一句「你真是個鄉下土包子。」此後二人貌合神離，在波士頓時張幼儀表示自己又懷孕，但秋扇見捐，徐志摩一方面叫她墮胎，不久更提出離婚，他不顧張幼儀反對，不辭而別把妻子留在美國。

徐志摩與張幼儀。(網上圖片)

約一年後，張幼儀生下次子，終於收到徐志摩來信，書面向他提出離婚要求：

「無愛之婚姻無可忍，自由之償還自由，真生命必自奮鬥自求得來，真幸福也必自奮鬥自求得來，真戀愛也必自奮鬥自求得來！彼此前途無限……彼此有改良社會之心，彼此有造福人類之心，其先自作榜樣，勇決智斷，彼此尊重人格，自由離婚，止絕痛苦，始兆幸福，皆在此矣。」

張幼儀知道這男人回頭無望，答應了離婚請求，在好友金岳霖見證下，簽署了離婚協議。

苦戀民國才女未能得願

梁思成、林徽因、金岳霖、徐志摩，這段難以說清的民國文壇新秀男女往事，至今仍然是大家對民國的浪漫回憶。林徽因有民國才女美譽，與同為學建築出身的梁思成(梁啟超兒子)結為夫妻，二人浪跡西北大漠，又到歐美考察，寫成中國第一本用西方建築學方法考證的《中國建築史》。而在林徽因剛過而笄之年，豆蔻年華，還是中學生的她也曾與年長他八年的徐志摩互有情愫，可是她最終為這段感情立了定論：「不是初戀，是未戀。」

徐志摩和林徽因父親林長民是故友，有一次林長民出差來到倫敦，徐志麼去林長民住處找他。恰巧林長民有事外出，給徐志摩開門的便是如花似玉的林徽因。林徽因散發著俊逸瀟灑的氣質，給徐志摩深刻印象，二人交談中，徐志摩強烈感覺到自己喜歡的女子就在眼前。

徐志摩拋下了故鄉妻兒，展開向林徽因的追求，可是林徽因和梁思成正在熱戀，多次拒絕他的追求。有說徐志摩為了向林徽因表示他思慕之情如何堅定，所以向髮妻提出離婚。林徽因是理性的，這時徐志摩在文壇已嶄露頭角，略有名氣，仍然是懵懂少女的林徽因即便對徐志摩有仰慕好感，也和徐志摩互通書信，但她清楚徐志摩愛的並不是一個完整的她，而是他想像中的「女神」。林徽因说：「徐志摩要真跟我结婚，他會看到我的缺點的。」林徽因當時還未成年，已經看出自己和徐志摩如果在一起會面臨的問題。

數年後，徐志摩與張幼儀離婚，另一邊林徽因亦與梁思成公開戀人關係，但徐志摩仍然是對林徽因鍥而不捨的追求，不斷給她書信，誠懇惓惓，關懷備至。在印度詩人泰戈爾訪問中國的時候，徐志摩刻意和林徽因一同接待，加緊追求，甚至搬出了泰戈爾為說情。可是林徽因最後仍然堅定不移的回絕了徐志摩的熱烈追求，而選擇了梁思成。

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滿足情人物欲葬身空難

在徐志摩一生最後歲月，她愛上了後人美譽為民國四大美女之一的陸小曼(另外還有林徽因、阮令玉、周璇)，二人成為愛侶，羨煞旁人，但徐志摩為了要滿足陸小曼奢靡的生活開支，讓自己走上絕路。

陸小曼(1903-1965)從小出生書香世家，受過良好教育，精通英語法語、琴棋書畫，又熱愛跳舞，經常出席交際舞會，不少男子拜倒她群下。可是她自小給父母寵慣，過著千金小姐生活，揮土如金，雖然與王庚結婚，但丈夫受不著她任性奢華的生活，二人漸漸不和。

未幾徐志摩出現在陸小曼的生命中，徐志摩對她千依百順，陸小曼選擇與丈夫離婚，1926年與徐志摩結婚。二人愛得火熱，甚至失去理智，徐志摩一直縱容陸小曼，供她繼續紙醉金迷的揮霍生活，更默許了陸小曼抽鴉片成癮渡日。

如是者，為了供奉陸小曼龐大的開支生活，徐志摩每月要提供等同現在數萬港元一個月的洗費給陸小曼，日久下徐志摩也面對捉襟見肘的潦倒生活，一代文豪無奈向好友借錢，債台高築。世事無奈，為口奔馳。

徐志摩為了滿足陸小曼物欲，走遍大江南北，自謀生計，四處授課賺取薪金，上海定居的徐志摩不得不出任北京大學英文系教授，並在北平一所女子大學兼課，僅1931年春夏，他南北往返竟達八次之多。「窮得寸步難移」（見徐志摩1931年10月23日致陸小曼信），徐志摩乘坐飛機也並非「樂意冒險，實在是為省錢」（見徐志摩1931年6月25日致陸小曼信）。徐志摩後來遇難所乘坐「濟南號」飛機的機票，就是中國航空公司財務組主任保君建先生贈送的。公司欲借詩人之名，為開展航空業務作義務廣告，結果事與願違，徐志摩在1931年出席故友林徽因在北平的演講活動，在由徐州飛往濟南的航班上遇上空難喪命，由於徐志摩的名氣，這場空難震驚了中國文壇。

多情總被無情傷

自古多情空餘恨，多情總被無情傷。多愁善感的徐志摩留下了感動人心的詩篇，後人回望他的情史也只能掩卷慨歎、悵然神傷。

「你不必訝異，更無須歡喜，在轉瞬間消滅了蹤影。」

這首題為〈偶然〉的小詩，是徐志摩自己最為喜愛的詩作。天意弄人，讓他化為了「天空裡的一片雲」，將身影投入了喜愛他的作品的讀者心中。

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