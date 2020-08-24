印度國父甘地鍍金眼鏡險成路邊垃圾　263萬港元拍賣成交

提起印度國父「聖雄」甘地，必定會想起他那三大特徵：印度傳統服裝、涼鞋和鍍金圓框眼鏡。日前，聖雄甘地眼鏡在英國拍賣高價成交。背後原來有段故事，不識寶主人竟把這「至寶」掛在拍賣行信箱「過夜」⋯⋯

▍不識寶主人「聖雄甘地眼鏡」掛信箱過夜

拍賣師Andy Stowe在英國東布里斯托拍賣行工作。在一個多月前，他享受周末後重新上班，當星期一他如常檢查辦公室信箱時，發現有一個信封從信箱中伸出來，幾乎掛在信箱外面。

他估計信封是在周五下班後被掛到信箱中，隔到下星期一才被發現：「它就這樣掛著，很容易被外人偷走，或是掉在地上被當成垃圾丟掉。」

當同事打開信封後，發現當中竟然有一副「鍍金圓框眼鏡」，並附有一張小字條寫道：「這（眼鏡）屬於甘地，請撥電給我。」

於是Andy 透過便條上的號碼聯絡到物主，物主是居於當地曼格斯菲爾德的一位老人。老人說他的長輩曾於英國石油公司工作並駐紮在南非，在1920年代曾遇到了甘地，並獲贈了這副眼鏡，而前輩後來把它送給老人，此後便被收藏在抽屜中長達五十多年。

▍或是甘地首副眼鏡 263萬拍賣成交

What does an eyeglasses for an eyeglasses get ya? A pair of Indian civil rights activist Mahatma Gandhi's glasses were found in the letterbox of East Bristol Auctions on Monday pic.twitter.com/Iug9b83Hq1 — RT (@RT_com) August 19, 2020

於是Andy 開始對該副眼鏡進行研究，並發現它價值不菲。首先，他認為發現時間與地點都符合甘地開始戴鍍金圓框眼鏡的歷史，而且甘地亦有「施予個人物品」的習慣，更可能是甘地首幅標誌性眼鏡。其次，Andy 發現眼鏡的「鍍金鼻架」形狀跟現存另一副「甘地眼鏡」完全吻合，貼合甘地本人的面形。經過估算後，他最初推斷這幅「甘地眼鏡」至少價值1萬至1萬5千英磅（10萬-15萬港元）。

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當Andy 再度聯絡眼鏡主人時，老人還不清楚「眼鏡」的真正價值，甚至跟Andy說：「假如它『不好』，請把它丟棄掉。」但當他聽到估價高達1萬5千英磅時，Andy 笑稱對方「差點心臟病發」。

這副價值連城的「甘地眼鏡」日前（8月21日）於東布里斯托拍賣行上拍賣，最初底價定為1萬5千英鎊。拍賣吸引全球各地人士關注及投標，在起拍6分鐘後便以26萬英磅（263萬港元）成交，買家是一位匿名的美國收藏家。該成交價打破拍賣行的最高紀錄，Andy更將其形容為「世紀之星」，具有世界歷史意義。

拍賣過後，Andy 表示老人將與女兒分享拍賣收益，並指該財富將改變其一生。

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