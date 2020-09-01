雜亂無章卻反映社會真實　美國藝術家以黑色幽默探射昏暗時代

凌亂、昏暗、無序……這些令人不安的符號，卻往往反映出社會實況。美國著名藝術家Ryan Travis Christian，便正是此道的表表者。最近就有香港策展商以他的作品舉行展覽，希望透過其黑色筆觸，讓生活在2020年的人能夠正視世界之餘，亦可以用幽默笑對荒謬。

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黑色幽默大師

Ryan Travis Christian於1983年出生在美國加州奧克蘭市，目前在伊利諾伊州的沃倫維爾（Warrenville）生活及工作。受到經典政治卡通和手繪動畫的影響，他經常以黑色幽默的方式，對美國城郊的政治、毒品和當代生活狀態展開評論。例如他就曾經用《湯姆與傑利》（Tom and Jerry）中的湯姆貓，去諷刺美國的暴力文化。又用類似經典黑白動畫菲力貓（Felix the Cat）的風格，描繪教育制度的問題。

獨特的黑色基調，讓Christian在當代藝術界別樹一幟。他的作品曾經獲得多個藝術博物館展出，包括紐約The Hole、舊金山Guerrero Gallery、多倫多Cooper Cole等。國際知名藝術媒體，如《Frieze》、《Art Ltd》、《New American Paintings》等，亦曾為他做過專門報道。

【點擊圖片欣賞Ryan Travis Christian的部份展覽作品】

凌亂不可預測

至於今次在香港舉辦的展覽，則屬Christian在亞洲的首次個人展覽，題目為「HERE COMES THE ROOSTER」。正如公雞給雞舍帶來的混亂男子氣概一樣，是次展覽將會藉著一堆雜亂無章的圖像，以及俏皮話的無序組合，由此反映出我們所身處的紛擾時代。

不同於以往為人熟知的緊密細緻風格，Chritian今次使用了更加自由的方式創作。作品特別保留了藝術家不小心留下的指印或肘印，其粗糙痕跡體現他本人對當下世界狀況的感受：凌亂且不可預測。而除了經典的炭筆紙本作品，今次展覽亦會帶來他的油畫新作，乃全球首次公開展出。

「HERE COMES THE ROOSTER」展覽，將由今個3號開始於中環展出，為期一個月，詳情如下：

展期：2020年9月3日 至 2020年10月4日 時間：週二至週六上午11時至晚上7時 地址：中環荷里活道159號 底層及1樓

如果想了解更多資訊，可以登入策展商Over the Influence Hong Kong的Facebook專頁查詢。

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