拒低胸裝女訪客進場捱轟　巴黎奧賽博物館致歉

法國是歐洲藝術重鎮，本應更包容多元文化，當中奧賽博物館（Musée d'Orsay）是巴黎著名藝術景點，收藏了19世紀法國藝術界一些最著名的裸體作品。可是，本周二一名法國女子在前往上址參觀時，工作人員以女子穿著低胸裝到訪違反規定為由，禁止她進館內。事後女子將經歷分享至社交媒體並惹起熱議，美術館方最後發表聲明向女子致歉。

巴黎奧賽博物館 (RBNRAW / Unsplash)

事緣本周二（8/9），巴黎氣溫達到攝氏26度，喜愛修讀法國文學的學生 Jeanne 身穿低胸裝，與朋友一同到訪奧賽博物館，卻遭職員以她衣著違反博物館規矩為由，拒絕她進場。

「我想都沒想過，我的乳溝會產生爭論。」 Jeanne

Jeanne 表示，當日見到不少遊客也是穿著清涼的便服，同行友人也穿上露臍短身上衣。當自己到美術館入口時，還未拿出門票便遭票務員禁止進場。及後一名警衛來到，向她解釋這是因為博物館的規矩，但並未能明確講出違反館規哪一條。整個過程沒有人明說是 Jeanne 露乳溝有問題，職員一直盯她胸部，用『那個』來指代這部位。

她起初拒絕館方要求披上外套進場，但最終仍選擇披上入場。她表示事件讓她感到挫敗和受到威迫。「感到每個人都在看我的胸，好像我整個人只剩下胸部；我就是一個被人們性徵化的女人。」

Jeanne 在社交媒體發布了一張她與朋友去博物館之前四小時，在餐廳拍的照片。她描述博物館兩個工作人員先後盯著她胸部，卻沒能說明她違反哪一條規矩不獲准進場。(@jeavnne/Instragram)

事後 Jeanne 在社交媒體談及此事，並獲網民廣泛分享討論，事件亦引來博物館關注，在官方推特發文表示「未能認識到事件當中的性別歧視成份」，並就事件表示遺憾和向事主致歉。

Jeanne 表示館方已向她聯繫道歉，而自己在社交媒體公開這次遭遇，是希望大眾關注到日常生活中許多未能意識到的性別歧視。對於這次遭遇她並不憤怒，而且也不減她對藝術的熱愛，所以不會拒絶再訪博物館。

Manet, Edouard - Olympia, 1863 (Wikimedia Commons)

奧賽博物館是巴黎最受歡迎的觀光地點，展館亦展覽了一些世界著名的裸體畫，比如Gustave Courbet《世界的起源》（Origin of the World）、Edouard Manet《奧林匹亞》（Olympia）以及 Pierre-Auguste Renoir《大裸女圖》（Grand nu）等。

Pierre-Auguste Renoir - Grand nu (Nu sur les coussins), 1907 (Wikimedia Commons)

新聞來源：CNN