清代版《清明上河圖》　散失百年《康熙南巡圖》卷六首在港展出

香港蘇富比將於10月秋拍期間呈獻兩幅清宮舊藏珍稀手卷。其中失散百年，由清初畫家王翬主筆的《康熙南巡圖》第六卷，將於10月3日至8日在香港會展中心公開展出，不作拍賣。而另一幅拍賣的任仁發《五王醉歸圖》，則估價8,000萬至1.2億港元。

《康熙南巡圖》整部作品共12卷，由明末清初畫家王翬（1632—1717）與眾人歷六載而告成，是清朝初年宮廷繪畫中的輝煌鉅製。全卷以康熙二十八年（1689）第二次南巡路途為線索，以繪畫來敘事，分段描繪沿途重要的山川城鎮，在構圖形式上繼承了北宋張擇端《清明上河圖》卷的模式。

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《南巡圖》各卷長度不一，總長度在二百米以上，圖中人物逾萬，牛馬牲畜過千，山川形勢，各行各業無不具備，尺幅之寬，包含之豐富，為中國古代繪畫史所罕見。全套12卷目前僅有第六卷為私人收藏，第五卷和第八卷長期下落不明，其餘九卷則由博物館及大學保管。而第六卷在流傳過程中由於某些原因被分割成七段，多年來流散在外，直到近幾年才匯合成原卷，散佚逾百年後首次全卷合壁公開展出。

王翬 等《康熙南巡圖》，第六卷，設色紙本 手卷 ， 68 X 2106.7公【僅供展覽，不作拍賣】圖片由蘇富比提供）

收錄《石渠寶笈》名畫

而另一幅會於10月8日拍賣的《五王醉歸圖》，出自元代畫師任仁發（1255–1327）手筆。任仁發擅長畫馬，其畫馬成就堪與同時代的趙孟頫 （1254–1322）媲美，然而存世作品市場罕見，《五王醉歸圖》是其罕有流傳作品之一。作品用筆輕鬆自然，整幅線條勾勒凝練瀟灑，人馬排列為平鋪式構圖，是唐人造型和元人用筆之結合。此卷亦收錄於《石渠寶笈續篇》，且流傳有緒，為歷代多位頂尖鑒賞家或藏家所藏。

任仁發《五王醉歸圖》，設色紙本 手卷 ，35.2 X 210.7公分（圖片由蘇富比提供）

香港蘇富比秋拍將於10月3日至9日舉行，拍品涵蓋現當代藝術、中國書畫、中國瓷器及藝術品等多個領域。中國古代書畫拍賣專場將於10月8日舉行，呈獻75幀古代書畫佳作。

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