【舞台劇】華人百年流徙　《流徙之女》看新一代問「我是誰」

移民是近來大家多了討論的問題。 百多年來，華人為了生存而漂泊流徙，從他們身上我們看到自己先輩的影子，也見證一代代人在生存與尋根間的糾結。去與留、散與聚，所謂成事在天，謀事在人，在當下看由「一條褲製作」制作，胡海輝執導的舞台劇《流徙之女》，探索華人流徙與尋根之旅，別具時代意義。 文、攝：賴家俊

《流徙之女》是本年度「賽馬會藝壇新勢力」表演項目，每年這個藝壇盛事都會嚴選數個曾在海外巡迴公演，備受好評的表演創作在香港重演。

一條褲製作藝術總監 、《流徙之女》導演胡海輝。(賴家俊 攝)

故事改編自英國餐館Sweet Mandarin老闆Helen Tse的回憶錄，講述主角家族由廣州、香港和英國三地之間的流徙故事。Helen是謝家現居英國的第四代後人，上世紀初她的太公為生活從廣州南來香港開醬油廠，可惜家道中落，太公的女兒（即Helen外婆）在香港為英國人家庭當傭工，順勢跟老闆去英國，誰知自此長居異地。Helen自小在英國長大，一直不喜歡華人身份，一次與外婆回鄉探親，聽到上一代人的流徙歷程，打動她毅然放棄執業律師資格，拿起鑊鏟繼承祖業，鑽研祖傳珍味，與姐妹開設餐館，卻從而掀起兩代人間的新一頁。

「你要離開一個地方，身處一段距離，你才會特別意識自己身份是怎麼？」

2007年在英國進修的胡海輝，身處異鄉難免懷念香港種種，並開始關注海外華人社群，更以此為功課題材，在這背景下找到Helen的回憶錄。

大約2010年左右，香港開始掀起怎麼是香港人的討論，當時是以中國為對照的架框來討論身份認同。胡海輝從事舞台創作多年，他希望創作能立足舞台，放眼社會，喚起大眾去反思自身與社會的關係，因此在那幾年創作了「流徙三部曲」系列，以少數族角度從三個不同故事去探討「我是誰」這議題，而《流徙之女》即為其中一部，2015年至今已三度公演。

人在異鄉，胡海輝深深感受到食物是華人文化凝聚一個重要元素。在這次劇作中，雖然場景是英國和廣州兩地，但香港這個隱藏場景，貫穿劇中上一代人成長和流徙經歷。香港這個彈丸之地華洋雜處，亦中亦西，很容易找到世界各國的美食，各地的人們透過食物分享了大家不同故鄉的經歷。

「記得看Helen的食譜，除了收錄了每個菜式的所需食材外，還附了一篇短文分享這菜式背後，與Helen一家有關的生活逸事。食物除了滿足口福之慾外，本身亦具備色香味元素，直接衝擊人類幾個感觀部位，大家在享用食物時，往往也勾起與親人間的點滴回憶。」

說畢，胡海輝輕輕一觸旁邊的大圓桌，這是首演時留下來的道具，一張圓形的飯桌也是華人家庭的獨有家具。「雖然西方也有一家人聚餐的時光，但華人家庭特別重視聚餐時間，彷彿像舉行一個儀式。」

人在異鄉共享相同文化習俗

對飾演Helen的羅正心而言，在美國留學的經歷，也讓她體驗到人在異鄉別是一番滋味，身處海外所遇到的華人，甚至人數更多的亞洲人，大家都在分享相類的文化習俗。

「父母送你到外國留學，本意是想你接觸更多洋人。但人在美國，很自然是去親近當地的亞洲人，在黃皮膚的人上可以找到親切感，大家還會一齊過中秋，吃香港少見的五仁月餅。大家在他鄉所過的習俗，可能比在香港更傳統。」

《流徙之女》飾演Helen的演員羅正心，也曾留學美國，讓她體驗到人在異鄉別是一番滋味。(賴家俊 攝)

以華僑為題材的舞台劇，故事背景在英國，胡海輝表示如何整合演員間的發音是最大困難。例如羅正心說得一口流利的美國口音，但另一位主角卻因有留學英國經驗，發音較近英國口音，而同場其他演員卻又有說港式口音，所以劇團專誠聘請了語言導師，指導各演員的發音，讓大家更貼近角色設定。

羅正心表示口音是一種文化特徵，例如美式口音較讓人感到活潑俏皮，英式的卻是令人覺得含蓄內歛。文化遺存會以不同方式體現在每個人身上，首次擔任舞台劇主角能遇到這挑戰，是難得的經驗。