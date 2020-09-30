今年是《多啦A夢》漫畫出版的50周年紀念，同時亦是《多啦A夢》劇場版動畫面世40周年的大日子。為了隆重其事，《你的名字》製作人川村元氣與曾執導《大雄之金銀島》的今井一曉再度攜手合作，推出系列第40部劇場版動畫《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》。 電影今天（10月1日）正式上映，而日前【01藝文】的編輯就率先欣賞了首映場。今次便跟大家分享一些觀影後的個人心得！

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飛越六千萬年的恐龍大冒險

大雄與一眾朋友在恐龍博物館參加挖掘化石的體驗活動，找到一塊看似平平無奇的石頭。雖然遭到旁人嘲笑，但大雄認定這是一隻恐龍蛋。他用多啦A夢的「時間布」將化石還原，結果真的孵化出兩隻長有翅膀的新品種雙胞胎恐龍。

大雄將牠們分別命名為小Q和小Miu，並肩負起照顧牠們的責任。不過隨著小Q和小Miu日漸長大，大雄也明白到牠們在現代將難以生存。最後決定和朋友們把一對「新恐龍」帶回6600萬年前的白堊紀，為牠們尋找合適的棲息地。豈料回到白堊紀時，剛巧遇上隕石撞擊地球，所有恐龍或許因此滅絕……面對這段不可改變的歷史進程，這對雙胞胎恐龍及大雄等人的命運將會如何？

教育之價值

作為一部面向兒童的系列作品，多啦A夢的故事總會承載一些與成長有關的價值觀或者主題，例如友情、環保、親情等。而今次的《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》則把重點放在教育。編劇川村元氣曾經表示，他不想父母是為了陪伴小朋友才去看他的電影。他希望自己的作品「可以做到讓孩子歡笑，令成人感動」。因此除了要令小朋友看得歡樂，今次故事亦探討了許多主流教育觀的問題。當中的核心，便是何謂成功的教育。

一開始的時候，不論是周遭的朋友，抑或博物館的職員，都對大雄拾到的恐龍蛋嗤之以鼻。他們從實有的知識出發，否定了大雄憑感覺作出的臆測。其中小夫更是非常熟習恐龍的知識，幾乎每次都能準確講出恐龍的品種以及所屬紀元。由他否定大雄的觀察，按理不會出錯。但事實證明，那枚恐龍蛋不僅成功孵化出恐龍，還是以前從未記錄過的全新品種。

筆者覺得，這裡就是製作方拋給觀眾的第一個信息。即知識固然不可或缺，但童真與夢想其實對探尋真理也非常重要，哪怕是在需要大量實證的科學領域。有時正是一個看似幼稚、直觀的信念，才可以突破過去的框架，為人類帶來全新的知識。而這個主題也延伸到去另一個範疇，那就是社會對教育的取態。

在小Q、小Miu出世以後，大雄盡心盡力照顧牠們。而在牠們身上，大雄也反過來看到自己的一些缺點，繼而攜手作出改變。川村元氣表示，這段劇情乃他對育兒關係的反思，他認為在一個家庭之中，成長的除了是小孩，也包括父母。從另一個層面來講，大雄從小到大都被父母、學校訓斥各種問題，但他鮮少有意志力去改善自己。然而在承擔了小Q、小Miu的生活後，他卻首次體會到轉變的必要。這是否意味生活的責任，比學校的教育來得更加有效和重要？

此外，雖然大雄繼續在學校的各項科目表現平平，但他卻成功養大了一對全新品種的恐龍。究竟他是否一個無能的人呢？我們對於才能的評定，是依據學校成績，還是對他人的同理心？這些相信就是川村元氣想藉本片提出的問題。

雖然大雄在學校的各項科目表現平平，但他卻成功養大了一對全新品種的恐龍。究竟他是否一個無能的人呢？我們對於才能的評定，是依據學校成績，還是對他人的同理心？這些相信就是川村元氣想藉本片提出的問題。（洲立影片）

弱者的進化

一般大眾對進化論的理解，都是來自《天演論》的一句「物競天擇， 適者生存」。照字面意思，一個物種如果不懂得戰鬥和進步，就很容易遭到自然界淘汱。相較之下，雖然溫柔、善良、同理心等，都屬於良好特質，但就很難稱得上對生存有任何助益。大雄之所以經常被人看輕，理由也正在於此。

然而小Q和小Miu的歷程，卻恰好證明了進化並非強者的專利。有時弱者受先天條件所限，反而會演化出另類的生存技能。結尾肉食恐龍與草食恐龍一同大逃亡，亦似乎代表著協作比「弱肉強食」更有利於生存。至於大雄則是出於保護朋友的單純願望，拒絕向「物競天擇」的現實妥協，結果迎來歷史性一刻。

最重要的是，這些並非電影的浪漫化想像，現實中的進化論確實是有類似說法。香港著名物理學者余海峯先生，在解讀達爾文的《物種起源》時曾經提到，人類祖先最初就是猿猴演化戰爭的輸家。因為不能在森林生存，只好往地上遷移。為了避免在一望無際的草原上曝露行蹤，牠們由四肢在林中攀爬，改以兩足步行。而為了對遠距離的獵食者提高警覺，腰部也愈來愈挺直，並開始演化出「圍獵」這種合作模式。

可以講，真正的進化論並沒有一味強調進取和侵略。它倒是證明了弱勢、協作、同理心，對進化有著與別不同的價值。川村元氣提到過，自己為了令故事更具真實性，曾經造訪了日本福井縣的恐龍博物館與化石採掘場，甚至與許多恐龍研究學者進行討論。現在看來，實在所言非虛。

多啦A夢又怎少得了有趣的法寶，今次就有「蛋蛋探險隊」，幫助小Q和小Miu尋找牠們的同類。（洲立影片）

出色的畫面及配樂

最後，本片在拍攝技術方面也值得一讚。今次製作組運用了大量3D CG 來繪畫各種恐龍，這種做法在近年並不罕見，但要跟手繪畫面平衡得當，則非常困難。而以成品來看，它雖然未有令人特別感受到恐龍的氣勢，但亦未有如許多3D轉2D的作品般，過於突兀而影響觀感， 已經算是做到不錯（不過筆者個人來講，還是更加傾向全手繪風格）。

另外相信有不少的朋友都知道，本片的主題曲「Birthday」及「君と重ねたモノローグ」是由日本天團Mr Children演唱，水準自然有保證。片尾字幕時聽完整版本，確實很讓人感觸。

而一眾粵語配音也表現出色。筆者明白很多人都依然相當懷念林保全叔叔的聲線，但其實黃昕瑜小姐的聲音也非常討喜，而且風格也貼近日本版的水田山葵。對新接觸多啦A夢的小朋友來講，尤其顯得可愛。

《電影多啦A夢：大雄之新恐龍》今日正式上映（洲立影片）

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