疫情下老師自費穿州過省　親訪歷史名勝為學生直播教學

雖然香港疫情回落，但世界各地的情況依然嚴峻。不少學校仍處在封閉狀態，學生要在家中網上學習，大量的課外活動也遭到取消。早前美國一名歷史教師因為不忍學生苦悶，於是自費穿州過省，去到全國的名勝古蹟進行直播教學。她的旅程不僅觸動學生，連西南航空（Southwest Airlines）也向她送上4萬飛行點數，向這位賢師致敬！

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橫跨全國三千里的教學之旅

Cathy Cluck是德州奧斯汀市西湖高中（Westlake High School）的美國史及歐洲史教師。由於8月開學時當地疫情依然嚴重，所以學生要待到9月才能回校上課，此前要一直留在家中接受網上教學。

在暑假期間，Cathy Cluck不斷思索如何讓學生在這個不平凡的學年過得充實。後來她忽發奇想，打算透過一次現場直播的公路旅程（Road Trip），讓學生也能遙距見識到各地的名勝古蹟。這個構思得到了校方的認可，在其他老師的幫忙下，Cathy在8月24號正式展開旅程。最終到訪了全國11個知名歷史景點，耗時15日，全程橫跨3千里。所有旅費及器材均由她本人自資。

每次到埗後，Cathy都會先擬定好鏡頭位置，然後再透過直播與學生交流分享。她到訪過的景點包括林肯紀念堂（Lincoln Memorial）、葛底斯堡（Gettysburg）、伯爾-漢密爾頓決鬥（Burr–Hamilton duel）的地點等。

【點擊圖片，了解Cathy的三千里之旅】

連航空公司也讚好

除了使費外，Cathy在旅途上也遇到不同的困難。例如她去到波士頓時，就因為當地的防疫政策禁止德州居民進入，最後只得折返奧斯汀市。不過她的用心之舉並沒有白費，德州媒體便廣泛報道將她這趟的旅程。西南航空公司更主動聯絡校方，向Cathy送上4萬飛行點數。日後Cathy如果想再辦遙距教學，或者飛到別處度假，都不用自掏腰包了。

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