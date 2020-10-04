帝制社會，君主自然享有無上權威。「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」這千古金句，便完美反映出皇權的統治地位。及至現代，它依然是不少平民百姓的心聲。不過翻查本意，這句說話原來只是某位打工仔的申訴，皇權並非重點……

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我真是太忙了！

「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」乃出自《詩經．小雅．風谷之什》，原文題為「北山」，內容節錄如下：

陟彼北山，言采其杞。偕偕士子，朝夕從事。王事靡盬，憂我父母。 溥天之下，莫非王土。率土之濱，莫非王臣。大夫不均，我從事獨賢。

簡單來講，全詩的主旨，其實是一位臣子的抱怨。意思類似「所有人都為君主辦事，我卻特別勞碌，連父母都替我感到憂慮」。因此重點應該放在「大夫不均，我從事獨賢」。前面的「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」只是襯托之用，與彰顯皇權並無直接關係。為《詩經》作題解的《毛詩序》便寫明：

《北山》，大夫刺幽王也。役使不均，己勞於從事，而不得養其父母焉。

《詩經》是中國最早的詩歌總集，收錄自西周初年至春秋中葉（約前11世紀-前6世紀）的詩歌305篇。其中《關睢》是流傳最廣的詩選之一。（Wikicommons）

孟子也要澄清

然而，正如前文所述，這句說話的感染力實在太大，以至於先秦時代的人普遍都會抽出來引用。結果連孟子都要費一番唇舌澄清，希望讀詩者不要望文生義：

咸丘蒙曰：「……《詩》云：『普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣。』而舜既為天子矣，敢問瞽瞍之非臣，如何？」 曰：「是詩也，非是之謂也；勞於王事，而不得養父母也。曰：『此莫非王事，我獨賢勞也。』故說《詩》者，不以文害辭，不以辭害志。」——《孟子．萬章上》

當然正如前文所述，自孟子之後，基本上再沒有人理會過該詩的完整意思。其他的典籍包括《荀子》、《呂氏春秋》、《史記》等，都是以「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」來形容君臣權威。無怪今人都將原典忽略了。

孟子畫像（Wikicommons）

後記

正如上次「金屋藏嬌」一文所提，語言及文字的內涵總會隨時間變化，有時更可能確實帶有現代人通用的意思，純粹是側重點不同。因此只能列作「歧義」，而不是「曲解」或者「誤讀」。以這一回的「普天之下，莫非王土」為例，雖然它原是要襯托出臣子的慨嘆，但若非皇權的確無遠弗屆，亦很難對照出作者的無奈。連其時的學者都廣泛引用此句，就更加難言今人為錯。

因此【源來係咁】系列的宗旨，並非要指責今人誤用典故，只是希望讓讀者對不同的成語金句，有更進一步的了解。今次「金屋藏嬌」乃系列的第一章，以後會為大家帶來更多有趣的典故和考證，記緊留意01藝文頻道！

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