美國女詩人奪諾貝爾文學獎　作品擅長探索存在根本議題

2020諾貝爾文學獎結果出爐，今屆由美國詩人路易絲・格盧克（Louise Glück）奪得該獎項。

1943年格盧克生於紐約一個匈牙利裔猶太人家庭，現居馬薩諸塞州，為耶魯大學英語教授。她於1968年出版首本詩集《Firstborn》，至今著有十二本詩集和一本詩隨筆集，她於1993年憑藉其《The Wild Iris》獲得普利策獎，並於2014年獲得國家圖書獎。格盧克其他詩歌界獎項包括：美國詩人學院華萊士・史蒂文斯獎、波林根獎等。

她早期詩作具有很強自傳風格，後來的作品則通過人神對質，以及對神話人物的心理分析，導向人的存在根本問題。她的詩集中於人類痛苦的現實狀況，涉及死亡、童年和家庭生活等等主題，擅長對於心理隱微之處的把握，是次獲獎亦獲諾貝爾獎評審讚揚她「有著一套難以被誤認的詩性語言，以純樸美感將個體生命昇華至全體」（"her unmistakable poetic voice, that with austere beauty makes individual existence universal"）。

從1901年諾貝爾文學獎首次頒發，截至到2019年，共有116人獲得該獎，包括101位男性作家和15位女性作家。格盧克是第十六位女性獲得諾貝爾文學獎。