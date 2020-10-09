「長影 - 鍾文略」攝影展　銀鹽下的街角情懷

五十六十年代是香港戰後復蘇的年代，大眾生活艱苦而簡撲，社會卻充滿活力朝氣。上世紀除了何藩記錄了當時的歲月時光外，攝影師鍾文略亦拍下了多張深刻描劃當年香港人的日常時光。十月中旬，f22 foto space 將舉辦「長影 - 鍾文略」攝影展，多幅珍貴的歷史照片將向大眾呈現，當中大部分都是首次公開的珍貴作品。

鍾文略（1925-2018）在戰後1947年到香港謀生，先後從事戲院美術學徒和電影廣告工作，於公餘時間以自學形式接觸攝影。未幾由業餘攝影師晉身全職攝影工作，1963年加入電影公司當全職劇照攝影師，並出任攝影雜誌主編。這段時間他參加多個公開和沙龍比賽，均屢獲佳績，1959年在香港攝影學會國際沙龍憑一幅題為《食水難》的黑白照片奪得銀像獎，不久加入香港攝影學會，並獲得香港攝影學會初級會士和高級會士名銜。

電影攝影以外，鍾文略亦喜歡以照片捕捉生活記錄，擅長通過個人藝術視點把現實與光影揉合的特色，記錄香港多個人文風景，尋找都市人情趣味，並將之記錄成多幅令人印象難忘的黑白菲林作品。早於1991年榮休之時，已將影樓生意及超過12,000張已沖曬相片交予兒子處理，大量存世作品成為見證香港社會變遷的重要紀錄。是次「長影 - 鍾文略」展覽的銀鹽作品，更是延續兩代人的感情，鍾文略的長子、傳統銀鹽濕版手作達人鍾易理親手製作而成。

【展覽詳情】

展覽名稱：「長影 - 鍾文略」展覽

展覽日期：10月15日至2021年1月31日（每天上午10 時半至晚上7 時半）

展覽地點：九龍梳士巴利道半島酒店商場 BW11及13號 f22 攝影空間