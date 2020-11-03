荷里活影星祖瑟夫邀港人看圖作文　網民關注香港近年社會局勢

曾主演《潛行凶間》、《心跳500天》的荷里活影星祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)，在8月時在他所建的創意平台hitRECord發起有關徵集香港照片和邀請創作詩句的專案，近日他第三次發貼與香港網民交流，這次他貼了一名婆婆坐在途經灣仔的電車上，凝望街景的照片，呼籲大家就此發揮想像力，用文字說故事。一眾網民給予回應，當中包括對香港深切的情懷，還有對近年社會局勢的回應。

祖瑟夫一直鼓勵激發創意，因此他希望將每個作品的發起權從製作公司的手中還給社群。今年8月他在hitRECord推動新計畫劃「Passport Poems」，向網民徵集香港照片，將各地美麗照片與不同詩句作結合，而香港就是其中一個地點。這次呼籲獲2000個留言，當中不少人上載與反修例運動有關的相片，如遊行、學生築人鏈等。祖瑟夫其後再於9月兩次呼籲提供香港照片，反應亦同樣踴躍。

上月28日他在Facebook貼上一張照片，第三度與香港網民互動。照片中一名婆婆坐在途經灣仔的電車上，凝望街景的照片，他撰文呼籲大家發揮想像力，登入hitRECord平台，用文字說說婆婆在想怎麼？他亦補充這照片來自hitRECord其中一位成員，這位成員用此照片參與一個香港短片製作，另一位成員受此照片啟發，遂與祖瑟夫合作推出一個新計劃，呼籲大家為香港創作文案。

(圖片來源：Joseph Gordon-Levitt Facebook)

(圖片來源：Joseph Gordon-Levitt Facebook)

網民積極回應祖瑟夫的呼籲，有近七十名參加者參與文案創作。有文案指婆婆希望香港重回昔日美好時光、有人說婆婆惦念遠方的孫兒，亦有文案說婆婆感嘆香港的繁榮不再，亦有把婆婆所想的聯繫到近年的反修例運動、十二名港人在中國被拘留事件。這些文案有喜有悲，但均妙筆生花，文句雋永，見證網民對香港的感懷。

創意平台獲科網界巨擘支持

hitRECord是祖瑟夫與哥哥於2004年創立提供創作者共同協作平台，早年主打讓網民分享自家製影片。祖瑟夫近年投入科網界，並把hitRECord轉型為籌組有關歌曲、微電影、小說或電玩的創作專案平台。專案發起人可以在平台設定目標、完成日期及分工任務等等，除了可以在平台上看到正在進行的項目進度，任何人都可以在專案底下留言、回應或是接手完成專案。這個創意產業平台獲包括YouTube 共同創辦人陳士駿（Steve Chen）、Twitch 共同創辦人林士斌（Kevin Lin）等科網界巨擘大力支持，hitRECord 也與許多知名品牌合作，推出自製的內容，並廣邀各路好手一同創作，漸漸形成共同創作風氣，包括短影集「HitRecord on TV」登上 2014 年的日舞影展（Sundance）首映、還有短劇也獲艾美獎（Emmy Awards）肯定。