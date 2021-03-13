「縫製玻璃」雕塑堅硬和脆弱兼備　藝術家連身裙吊燈表達女性之美

撰文： 東方手藝人 最後更新日期： 2021-03-13 12:00

如果要說一部大火的電影/電視劇最讓人上頭的「餘熱」是什麼的話，那麼對於劇情的打卡一定是其中之一了！不管是去到拍攝地的「到此一遊」（朋友圈說說就行，不是要刻字），還是種草劇中某個單品，喜歡上影片裏某件事情……這些「同款」似乎都能讓我們在另一個平行時空下找到共鳴。

藝君今天想和你分享的這位玻璃藝術家蘇珊泰勒格拉斯格（Susan Taylor Glasgow），她的故事，便源自一部電影《Chihuly over Venice》。這是一部講述玻璃藝術家戴爾·奇胡利藝術旅程的電影，看完電影後的蘇珊被片中夢幻神奇的玻璃工藝折服，決定要自己學習它。

一針一線地把幾塊玻璃縫起來！按圖看Susan的「縫製玻璃」手藝▼▼▼

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玻璃同時擁有着堅硬和脆弱兩種相互矛盾的特質，而這恰好也是對女性最貼切的一種形容。蘇珊的玻璃「縫紉」藝術和她由心而生出的對於女性之美的關注與讚美，讓我們透過普普通通的玻璃看得到了一個不一樣的視角。

按圖看講述玻璃藝術家戴爾·奇胡利藝術旅程的電影《Chihuly over Venice》劇照▼▼▼

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