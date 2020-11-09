《后翼棄兵》掀構圖解讀潮　網民跟隊拆解港產片拍攝美學

Netflix神劇《后翼棄兵》播出短短7集，備受觀眾熱捧。除了劇情緊湊，女主角從孤兒變成棋后的奮進過程，喚起大家對人生的體悟外，劇集亦有大量美學元素，由女主角造型到畫面用色、光暗乃至構圖，都十分講究，Facebook 專頁Log Line便精選了當中數十個畫面，為大家拆解這劇集用了怎麼構圖特色。有關的拆解手法，更喚起了香港網民關注，認為不少港產片都常有這元素，並用港產電影和劇集為例，與大家拆解構圖美學。

【Log Line精選構圖拆解】形一

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(圖片來源：Log Line/ Facebook 專頁)

有本港網民便指出，《后翼棄兵》這些精心構圖，很多是拍攝基本功，大家不宜妄自菲薄，把外國的創作吹捧得太高。網民更以彭浩翔2007年作品《出埃及記》為例（攝指導：林志堅、美術指導：文念中），照Log Line的方法，找出各式各樣精心構圖，勉勵只要有心做，香港製作也一樣做到。

(圖片來源：chanshe.hk/Facebook)

更多詳細例子可以看作者原帖拆解。

更有網民加入創作，以TVB劇集《愛回家》為例，指出港產電視劇都用到大量構圖美學！

(圖片來源：joe.kwan.927/Facebook)

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