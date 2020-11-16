宗教畫作不等於保守禁慾　以紀錄片回溯對拉斐爾影響至深的女人

宗教不等於保守，不等於要壓抑情感。「文藝復興三傑」的拉斐爾（Raphael），以天主教畫作「聖母系列」聞名一時。他筆下的聖母，便兼具了女性獨有的美態，以及母親的慈愛。這種細膩的筆觸，或許與他畢生周旋於不同女性的經歷有關。 紀錄片《拉斐爾最愛的女人們》（Raphael: The Young Prodigy），便是由拉斐爾身邊的女性入手，在這位大師逝世500周年紀念之際，重塑他的情感世界。

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走入凡間的聖母

拉斐爾（1483年4月6日－1520年4月6日），本名拉斐爾．桑蒂（Raffaello Santi）。他年幼時跟隨父親學畫，之後去到大師佩魯吉諾（Pietro Perugino）的畫室深造。

憑藉過人的天份和努力，拉斐爾不斷從大師的作品吸收養份，結合了達文西的金字塔式構圖、米開朗基羅的線條表達，不斷改良精煉，轉化成獨有的風格，奠定了後世古典主義的美學階模。拉斐爾亦由此與達文西、米開朗基羅合稱為「文藝復興三傑」。

拉斐爾畢生留下過許多曠世傑作，例如《雅典學院》、《聖體之辯》等。而他最常畫的題材，則是天主教中的聖母瑪利亞，這批畫作又被稱為「聖母系列」。其中最有名的包括《安西帝聖母》、《草地上的聖母》、《佛利諾的聖母》、《西斯廷聖母》等。

在他筆下，聖母不再是一個脫離於凡間的聖人，而是具備著美態與親情的慈祥母親。而這或許與拉斐爾的情感經歷有關。

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重塑大師的情感世界

拉斐爾畢生周旋於不同的女性之間，尤以情人 Luti 最為世人所熟悉。其實在 Luti 之外，母親及未婚妻都對拉斐爾的人生，產生了不可磨滅的影響。由導演 Massimo Ferrari 拍攝的紀錄片《拉斐爾最愛的女人們》（Raphael The Young Prodigy），便是希望透過揭示這位天才畫家與一眾女子的不解之緣，縷析他如何用畫筆一反宗教畫作的刻板印象，將心目中美得醉人的女子留在人世間，世世代代受人景仰。

《拉斐爾最愛的女人們》將於今個月在 K11 Art House 分三場播出，如欲購票，請向 UA Cinemas 或 K11 Art House 戲院票房官方網站查詢。

電影名稱：拉斐爾最愛的女人們 Raphael: The Young Prodigy 導演：Massimo Ferrari 語言：英語、法語及意大利語對白，中文及部份英文字幕 片長：83 分鐘 播放日期：21/11，26/11，28/11 放映地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 Victoria Dockside K11 MUSEA, L4樓層（港鐵尖東站 J 出口）「K11 Art House」