Staycation｜Eaton HK有展品：梁志和《家·不家》

「家」的概念是梁志和一直以來所思考及創作的主題。他表示：「這次創作刻意選址在『不家』的場地 (酒店大堂及房間) 展出，正正為了審視『家』的非物質和不確定意義。」本地藝術家梁志和，創作手法著重內省，在當代都市情景下，糅合對歷史探索和觀念上的探究，透過攝影、錄像、文字及裝置等媒介，思考觀念、感知與理解之間的不明關係。

置於酒店大堂的電話亭裝置，延續了梁氏於泰國喀比雙年展 2018的創作《孤寂遺跡》。電話亭指舊日旅居者外遊時與「家」的聯繫；然而隨時代轉變，電話亭的角色及代表的聯繫方法已日漸被人遺忘。（照片由賽馬會藝壇新勢力提供）

「『家』除了是一個物質空間，更具備平靜心靈的作用，是情感的依歸。《家・不家》就香港近月動盪環境之下提出詰問：當『家』變成『不家』，當『不家』之境亦能為破碎的心靈提供護蔭，將會怎樣？」由香港藝術發展局主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會藝壇新勢力，舉辦多媒體展覽：梁志和《家·不家》。展覽於11月20日至12月11日，Eaton HK展出。梁志和《家·不家》展覽共分兩部份，分別設於Eaton HK酒店大堂和兩間酒店房間。

賽馬會藝壇新勢力預告片段——

第一部分作品：設於酒店大堂，名為《孤寂遺跡II》(2020) 的裝置延續了藝術家2018年於泰國喀比雙年展的創作。電話亭指舊日旅居者外遊時與「家」的聯繫；然而隨時代轉變，電話亭的角色及代表的聯繫方法已日漸被人遺忘。作品內原本裝有電話的位置放有一塊木化石，廢置的電話亭轉化成參觀者沉思自省的空間。

→梁志和《家．不家》展覽第二部分參觀預約

第二部份作品：設於兩間酒店房內，分別對照着2007及2020年，兩個不同年代的香港人對「家」的不同看法。第一間房間內設有《開屋》(2007) 聲音裝置，播放着三十段有關「家」的獨白，每段聲音紀錄了居住於這城市內不同人士對「家」的集體或個人紀錄。另一房間所展出的一組「零碎」創作，靈感源自2020年梁志和與年青人對「家」及「未來」的討論。當中包括有錄像、舊物裝置作品 (遊戲卡、毛公仔及舊畫作)。

賽馬會藝壇新勢力多媒體展覽：梁志和《家·不家》

日期： 20.11.2020（五）- 11.12.2020（五）

場地： Eaton HK

免費入場

第一部份裝置作品於酒店大堂公開展出，毋須預約參觀。

第二部份裝置作品設於酒店房間內。參觀名額有限，網上登記現已開放。