跳舞群組｜台灣作家張耀升執導《腿》　帶領桂綸鎂楊祐寧跳舞談情

編按：台灣作家張耀升，剛入選為《聯合文學》20位最受期待的青壯世代華文小說家之一，連日受訪，提及文學創作與電影執導的心得；最近執導電影《腿》更入圍今屆金馬獎多個獎項。參演《腿》的演員桂綸鎂和楊祐寧均不會跳舞，由零開始到組成「跳舞群組」不到一個月，在作家兼導演見證下，拍成一齣二人「限聚」又充滿黑色幽默的電影……

榮獲4項金馬獎提名的《腿》將於12月24日聖誕節檔上映（編按：台灣影院檔期），在電影中桂綸鎂與楊祐寧因為跳國標舞而結緣，兩人也因此為戲勤練國標舞，楊祐寧表示當他結束上一份工作投入練習時，桂綸鎂已經練到接近老師等級的架式，他說：「她的態度和整個人的線條都非常修長展開，我有被嚇到。」

而導演張耀升更透露：「有次舞蹈老師打電話來說小鎂練舞練到吐，我們趕緊過去探望，但她一直說沒事，她會做好充足的準備，所有的辛苦都不會讓你知道，她真的是非常努力的演員！」

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《腿》集結桂綸鎂與楊祐寧首度攜手飆戲，戲中他們因為跳國標舞結緣而萌生愛情，為了呈現專業舞姿，戲外是多年好友的兩人也因練習華爾滋讓默契迅速增溫，但浪漫的華爾滋卻是國標舞中難度最高的，桂綸鎂坦言：「我對國標舞完全沒有任何基礎和概念，要在極短的時間內掌握它的美和架式，還要帶入情緒真的不是三兩三就能辦到，我花了很多時間在練習。」

而楊祐寧則表示：「國標舞真的是一項非常難的運動，除了每天到舞蹈教室報到之外，回家後還得看影片記舞步。」與桂綸鎂一起練習時必須讓兩人變成一個軸心旋轉，他說：「一開始非常不順利，我往左邊走，小鎂可能往右走，我們跳一跳就會越分越開，跳起來就不漂亮，所以我們兩個的默契也因為練華爾滋很快速地變好。」桂綸鎂更表示：「我很謝謝舞蹈老師們，有他們的幫忙才能化腐朽為神奇。」

《腿》也於今日（12月1日）發佈正式海報，桂綸鎂與楊祐寧甜蜜燦笑並肩而坐，海報上還有翩翩起舞的腳印插圖，但楊祐寧的「腿」卻有特殊標記，搭配文案「人生如果能倒帶，愛情會不會重來」似乎暗示著他們的愛情故事充滿波折。

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