《舞影・冒蹤》：當舞者拿起相機　他踏入了舞蹈與攝影共融的空間

舞者與攝影師這兩個身分，我們大概不會覺得彼此有太大的關係。若說到兩者之間的交集，我們直覺會想到舞台攝影。然而，曾景輝卻打破了我們這個俗成的觀念。

曾景輝（Terry Tsang）一連四集的《舞影．冒蹤》網上節目，將編舞（choreography）與攝影（photography）融合起來，成為「choreo-/photo-graphy」。四集節目是 Terry 本人對於兩個創作領域的思考，他亦邀請各界的創作者分享，帶領觀眾直擊創作現場，縱橫於硬照、街頭行為藝術與舞蹈劇場之間。影片中光影與鏡頭的運用，讓《舞影．冒蹤》不單是獨白及訪問形式的紀錄片，它本身更是可堪觀賞的作品。

（《舞影．冒蹤》宣傳片截圖）

一位多元藝術家的誕生

我是一位編舞。我是一位舞者。我是一位攝影師。 曾景輝

Terry 於第一集《咔嚓~ 瘋景台》講述自己從編舞家與舞者，到成為攝影師的歷程。看畢整個節目後，我們會知道：當舞者拿起了相機，並非單單是兩個身分或藝術媒介之間的轉換；亦非近年流行的「斜槓」（slash），即一人在不同時段擔任多個職業。Terry 將兩者融為一體了。

在排舞、練習與演出之間，Terry 在四年前的某一刻想停下來，做些其他事。他選擇了攝影這媒介，半途出家而自學成才，開始從自己的「專業」踰越出去。Terry 首先說服了自己，舞蹈與攝影並非兩個截然不同的媒介，攝影教會了他如何用鏡頭去觀察舞者，但攝影更融入了他的創作之中。

（《舞影・冒蹤 ▶️第1集→咔嚓~ 瘋景台》截圖）

二次至多次創作的火花

幾年之後，Terry 已經能夠透過攝影，促成了一種劇場、舞蹈、視覺藝術、集體創作之間的有機融合。他實踐的形式，不是聲畫兼備的影片，亦非供觀者互動的遊戲式裝置，而是從舞者、攝影師、藝術家的多元角度，讓幾種媒介的特質共冶一爐，讓差異成為一種共時關係。

我們或許會想硬照只是冰冷的紀錄，不及舞蹈本身充滿生機。可是 Terry 卻發現攝影容許他發掘出編舞、舞者與觀眾都意想不到的新角度，他發現攝影可以成為對舞蹈的二次創作。然後 Terry 將這些硬照交到其他創作者手中，他們雖未觀賞過相片所攝下的舞蹈，卻以這些照片為基礎，發展出新的形體表現，並再拍成照片、影片，如此一來，更鼓勵了多次創作。Terry 與其他創作者之間互相引發靈感的火花，在舞蹈與攝影之間來來回回，詮釋他人的作品，塑造出自己新的創作。

+ 2 + 2 + 2

在這過程之中，Terry 得以探索一直感興有關個人的生理與心理狀況，從觀察別人的肢體動作，試圖了解她或他的精神與思想。透過觀察其他創作者的精神狀態，例如對安全感的渴求，或陷入迷失的不安，Terry 再試圖給予另一層次的意義。以上種種的創作自由，都是由攝影賦予他的。

攝影師 VS 攝影師

第四集《咔嚓~ 影擂台》就如其名，紀錄了一場攝影師之間的比拼。不同過往三集，這次主要是以對談形式進行，邀請到攝影師張志偉、編舞伍宇烈（Yuri）、化妝及造型師張楚琦（Alice）就同一主題進行拍攝與評論。

（由左至右）曾景輝、伍宇烈、張楚琦、張志偉（《舞影・冒蹤 ▶️第4集→咔嚓~ 影擂台》截圖）

這次拍攝的主題是「美與醜」，乍看之下兩者是矛盾的關係，但幾位創作者卻認為美與醜可以隨着時間、空間、視覺元素或創作者的心境而變化。各位對談者似乎得到共識：作品無論如何都是創作者主觀表達。被攝模特兒有自己的情緒與感受，破舊事物有其有機的形態，可是如此種種在攝影師的鏡頭下，都成了其主觀想法的表現，這跟 Terry 想要理解他人心理的目標，就構成了有趣的對比。

正如 Terry 評述一位創作者時所說：擺動鏡頭的攝影師，本身已成了帶着律動的舞者。光與影、動與靜、身體與心靈、舞蹈與攝影，若我們願意放開眼光，或許就可以從當中的差異看見共融的空間。

曾景輝《舞影．冒蹤》

播出日期：即日至2020年12月31日

節目詳情：https://bit.ly/Choreo-Photo-graphy

影片網址：https://bit.ly/Choreo-Photo-graphy_list

同場加映——綠葉劇團《1357》

綠葉劇團將會在1月推出網上節目《1357》，節目聚焦生活的平衡與失衡，以劇團日常訓練和創作裡常用的其中四個創作元素——肢體、面具、物件及威也特技創作四條短片，探索劇場與電影的無限可能。

劇團由黃俊達於2010年在法國巴黎成立，現以香港為創作基地。劇團糅合賈克．樂寇的西方表演方法及東方傳統藝術，創作多元化及高質素的作品，並積極累積巡演經驗，足跡遍佈全球多個城市。

演員在第1集《天鳥》中戴上「面具」扮演一對年老的夫婦，緬懷啟德機場與昔日濃濃的人情味。（綠葉劇團《1357》劇照）

第2集《暴風雨》是改編自莎士比亞的同名作品，運用「肢體」表達超市瘋狂大搶購的悲喜劇。（綠葉劇團《1357》劇照）

第3集《洗頭水與護髮素》以「物件」演繹經典的愛情故事。（綠葉劇團《1357》劇照）