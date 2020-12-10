西九地景｜晒冷自由舞自由畫　Calvin Ho 通天接地畫穿牆

《Ensemble II》創作人 Calvin Ho @ AtomicAttack（下稱 Calvin） 受訪當天，西九文化區天朗氣清，畫作的想像天空連著現實的晴天。Calvin 這個作品就在自由空間「留白 Livehouse」旁。他站在作品旁邊，被記者包圍，談著他多月以來的創作過程。

自由空間戶外壁畫《Ensemble II》。圖片由西九文化區管理局提供

Calvin 一直為各大品牌做設計，今次從商業設計到公共空間的藝術創作，差距並沒有太大：照樣開會、草圖、討論、通過，在過程中，Freespace Mural Project給他很大的自由。他有多重身份，其一就是DJ，從畫作構圖與角色看來，令人聯想舞蹈和音樂，似乎不是意外一場。

本來構思是顏色繽紛的，草圖已交給西九並通過了，後來他來到現場觀摩數次，他覺得整個場地（自由空間旁）是很平靜的，如果他用很強烈的顏色，與場地的氣質不大配合。加上跳舞動態的展現，說到底都是來自內心的。現在這種顏色近乎 modern cool，從意象到用色，都可配天合地。

自由空間戶外壁畫《Ensemble II》，圖片由西九文化區管理局提供

在第三波到第四波疫情之間，有不少已延後的、正準備的，都能如期舉辦；壁畫在許多節目行進期間完成，不少節目觀賞者都見證壁畫的完成過程。西九文化區表演藝術（舞蹈）主管張月娥小姐受訪時說，這幅畫作貌似完整，但仍有些細節，還待他來完成：「Calvin是個完美主義者。」

Freespace Mural Project：在自由空間外畫出舞蹈，由「晒冷」衍生而來，邀請到藝術家及設計師Calvin Ho在自由空間外牆創作一幅名為《Ensemble II》的自由空間戶外壁畫。作品結合舞蹈、音樂、自然環境等元素，提供體驗充滿玩味的觀賞體驗。

左起：西九文化區管理局表演藝術主管（舞蹈）張月娥女士、藝術家及平面設計師Calvin Ho @AtomicAttack及西九文化區管理局表演藝術總監方美昂女士。圖片由西九文化區管理局提供

她覺得，圖像每個角色都可引發聯想，甚至可以給觀賞者代入圖像，每個角色都代表著不同性格似的。Calvin Ho回應說，正如她的想法，正正因為想給路過的、觀賞完節目的人一個連結，從他畫中的意象聯想和想像更多。

這幅牆壁有不少排水管道的出口，形成一個又一個孔洞。雖然在草圖階段已有照顧，但到了繪畫階段，還是有些調節。於是，出現了一些有能與排水管互動的角色，例如有個角色的嘴巴就是排水管出口，吐出一朵雲。

Calvin Ho 在為一個有排水管嘴巴的角色，添補顏色。圖片由西九文化區管理局提供

這麼豐富的圖像，不宜太多文字陳述，圖題「飛魚咬破天空 手指夾住月亮」已道破了兩個意象。還待大家親臨觀賞。

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