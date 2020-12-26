藝術疫轉｜寫在《戰鬥圖騰》取消後　梁儉豐：生生不息　戰鬥不止

編按：早前，藝文格物採訪《戰鬥圖騰》綵排過程，並訪問與節目藝術總監、聯合策劃及編舞梁儉豐的創作理念。第四波疫情爆發後，節目取消。其間，梁儉豐發佈兩則帖文，一則宣佈節目取消，一則公佈節目閉門演出的過程。今天，藝文格物轉載文章，看看節目受影響後，藝術工作者的一些想法。

文：梁儉豐

致 知道／不知道 《戰鬥圖騰》的你：

沒想到這篇創作人的話真的要提前發佈。現在我正式向大家公佈，因應政府進一步收緊社交距離措施，關於《戰鬥圖騰 The BATTLE》所有的項目（包括工作坊、海選、演出等)將會取消，我想向期待《戰》的你深深講聲抱歉。亦請給我一個機會向你分享這裏本該發生的事。

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為何而戰？為何而燃？

《戰鬥圖騰》是在疫雲密佈的情況下創作，自去年（2019）十月應西九文化區表演藝術舞蹈主管 Karen 的邀請，將這個研究了三年的計劃帶到西九 Freespace 更大的舞台，今次亦是我第一次擔起了策劃人身份與主辦單位合作，在製作、行政、宣傳和安排各方面都比以往編舞及表演兼顧上更多的工作，帶領著自己的團隊，在過程中得著很多。我們已面對過一次的延期，飽受各種風雨，都共同合力應付每個難關。

《戰》是一個結合 Battle 和 Theatre 概念的演出，這是延續我之前的創作《Battle-Or-Not》，那是我與另一位街舞舞者陳頴業共同製作，先後於 2017和2019年進行，並邀請街舞和當代舞的舞者參與，開始這趟實驗性的交流旅程。Battle 對我而言，是一種對話的方式，就像對手戲面對面的關係。對話的重點不只在於比較，更是人與人之間的 Connection，那種非常簡單、直接和純粹的關係，好比街舞人常言的「Love & Peace」。在一場不分舞蹈訓練背景、種類和形式的 Battle中，參賽者將技巧轉化為自己的肢體語言來回應對手，就像回到一個人與另一個人的對話，那種碰撞真的非常美麗！

「晒冷」—《戰鬥圖騰》 圖片由藝術家梁儉豐提供

可是，還記得第二屆《Battle-Or-Not》後的那天，即是 2019年6月9日，香港社會運動爆發，整個環境徹底改變，而那種簡單、純粹亦從此不再。社會動盪，香港覺醒，步入新的時代。在面對極端和分裂的世界，我在思考劇場的力量，以及它之於社會的意義和價值。為了面對生活的種種荒謬，為了啟發對表演的想像，為了對抗內心的恐懼，為了重建人與人的連繫，我萌生創作《戰》的念頭。

今次比賽項目定為 Non-Genre Battle，意思是不分界別，不限種類和形式，除舞者之外，更邀請了戲劇演員參與。演員的表演不止於表情和對白的演繹，同時重視其身體能力與肢體語言。我好奇的是他們是怎樣運用身體來表達自己？演員和舞者的音樂感有何不同？當舞者的對手是演員，又會碰撞出怎樣的火花？我深信表演本無界線之分，因此今次我邀請了街舞舞者 Rain 和戲劇演員 Anson 為創作夥伴，與我並肩，從構思 Battle 的元素和規則，以及表演的內容和劇本，到擬定評審與參賽嘉賓的人選，甚至遴選表演者，並設計工作坊及暖身課。歷經一年深入且緊密的交流，重新打造《戰鬥圖騰》當中每一個細節。

「晒冷」—《戰鬥圖騰》 圖片由Maximillian Cheng提供

本應該透過《戰》讓你們親身體驗和探索何謂表演、何謂最強。現實雖殘酷，但我沒有半點氣餒，因為我在這裏遇到一班對表演、對舞台有好大熱誠和理想的夥伴們，正如 Anson 對我說，我深信《戰》將會以一個最理想的方式呈現給大家。疫疾雖帶來隔離的黑暗深淵，但藝術能夠讓我們得到集結的力量，同步前行，共同開闢視野和解放思想，打破各種既定俗成的規條，在這紛亂不休的時代，一同戰鬥。

「晒冷」—《戰鬥圖騰》 圖片由Hong Yin Pok, Eric 提供

我想藉此機會首先多謝西九舞蹈主管 Karen，多謝她當初的邀請，以及一直以來的信任和支持，還有其團隊 Anna、Akama、Julie、Carita 和 Michelle，以及其他西九部門的同事。多謝我的製作團隊，包括監製 Carrol、助理監製 Joyce、製作經理 Jason、導演及編劇 Freddy、佈景設計 Jan、燈光設計 Zoe、燈光操作 Dikky、服裝設計 Ainsley、音樂設計及樂隊領班 Lego及四位（現場）的樂手、音響工程師 Powing 和 Martin，還有六位表演者 Quinchy、阿貞、阿豬、David、阿翀 和 Ivan、幕後工作人員阿B、阿勤、家豪和KM，特別我兩位戰友 Rain 和 Anson，多謝每一位夥伴對我的信任、支持和包容。另外，多謝參與的評審和參賽嘉賓、阿澤和 Flare Studio 製作的宣傳片、Angela和Studiodanz 為宣傳夥伴、Billy Sir 當初推薦、家驅和流白之間給予工作坊分享的機會、Henry和Hangout Studio提供部份排練場地。還要多謝阿業，沒有與他的相遇就不會有這個旅程的開始。多謝我的另一半 Elaine 和我的家人。

最後，多謝觀眾們的支持和包容，我們擇日再戰！

祝各位同業加油！

香港人加油！

生生不息，戰鬥不止。

《戰鬥圖騰》閉門拍攝記錄已順利結束，感謝整個團隊上上下下每一位成員的付出和努力。

我收到閉館消息的當刻，說實話不是不難過，而是我早有心理準備，每天都在作最壞的打算，更何況身為策劃人，我不能軟弱。

我真的十分慶幸自己擁有一班非常好的團隊，感謝大家迅速而靈活的行動，以及堅定又強韌的心態，大家在一天之內重新安排所有的工作程序，包括舞者、樂手重新調配工作時間，後台同事簡化部分的設計和改變原定的安排，化妝師、攝影導演和團隊即時投入工作，兩位參賽嘉賓的仗義相助，最後全賴大家萬眾一心、團結一致，讓整個拍攝的工作得以順利完成，我在此衷心感激每一位同事，大家辛苦了。

就這樣三年的研究計劃暫告一段落，我們定必捲土重來，我深信《戰》會以更理想的方式呈現給大家。

最後祝各位同業加油。

共勉。

【〈致 知道／不知道 《戰鬥圖騰》的你〉〈生生不息，戰鬥不止〉轉載自作者及Freespace 自由空間 facebook】