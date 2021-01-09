林青霞｜張叔平做服裝指導　陳漫來攝影　想起楊凡｜封面故事

編按：年初，林青霞動態又引起各界關注，新著《鏡前鏡後》獲多個傳媒全方位引述和報道，從影壇耳語到文學細讀，扣人心弦。藝文格物獲出版社授權轉載《鏡前鏡後》章節，談談拍攝雜誌封面的逸事。

封面故事 ｜ 文：林青霞

很怕拍封面照，一是怕辛苦，一是怕年紀大了拍出來不好看。大女兒邢嘉倩多次游説我給中國《ELLE》服裝雜誌拍封面，我都拒絕了。前幾天她又提起可以找 Kim Robinson 做頭髪，Zing 化妝，張叔平做服裝指導，陳漫攝影，還有卡地亞的珠寶和許多名牌服飾，這個陣容實在太強大了，也是我喜歡和信任的組合。我説你要真能找到他們我就拍，她本事大得很，兩三天就搞定，十一月十五號拍照，十二月二十號就刊出，效率可真快。

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十五號晚上六點，我頭髮半乾，穿着一身灰色家常服，脂粉未施，披着一條 Hermes 灰色大披肩走進攝影棚，裏面滿滿的人，一隊《ELLE》雜誌的工作人員，他們一一自我介紹，一下子也記不住那麼多，還是先做事，只見地上兩排高跟鞋，三排衣服，陳漫先選好幾套，張叔平為我搭配珠寶首飾。不一會兒叔平說有人拿槍進來了，我往外望，還真有兩個穿着軍綠裝的人架着長槍，不用說，他們肯定是護送珠寶的，氣氛當場肅穆起來。

開始寫作後，對周圍的人、事、物會更加好奇和關注。知名化妝師Zing近距離對着我的眼睛擦眼影、畫眼線，他左右耳一邊一顆三克拉鑽石耳環在我眼前閃呀閃的，彎腰替我塗脂抹粉，胸前的鑽石十字架前後左右的搖晃，一頭亁淨利落的光頭，永遠的Chanel套裝，身後左右兩個女助手為他打燈和遞化妝品。在我化妝的同時還有一個女孩正低頭為我修指甲呢。Kim進來了，身後三個帥哥助手，全是白襯衫黑褲子，我見他進來時那眼神，好像對門口的警衛很不以為然。

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陳漫到鏡子前檢查我的妝，她見我沾到一半的假睫毛，聲音懶懶不輕不重的跟 Zing 説：「其實青霞姊剛剛進來那樣就很好，頭髮亂亂的很自然，你把眼皮弄成剛才她進來油油的那樣，那眼睛特亮。」我跟 Zing 都愣住了，跟剛才一樣，那不就是我起床的樣子？那能見人嗎？上次她幫我拍照的時候也這麼說。陳漫邊走回攝影機前邊説：「化了妝拍得漂亮很容易，最重要是把青霞姊的特質拍出來。」説真的，只有她可以拍出我的氣質，她絶對是個藝術家。 《雲去雲來》的封面就是她拍的，那張半側面照片，獲得一致好評，是我的構想，她幫我完成，許多人看了都在打聽攝影師是哪一位，都想認識她。

我只需要一個人對我好。 戴安娜王妃

攝影棚當中有一小方塊地方，周圍的簾子全拉上就成了個小更衣室，我的秘書和另一位陌生女子動作迅速的把簾子拉好以免走光，利落的幫我扣上束腹的鈎子，衣服一件件往我身上套。每個人都在動的時候，突然發現簾子裏的黑皮沙發上，大女兒嘉倩裹着 Lanvin 黑白羊毛長大衣，靜靜的，一動也不動的縮在那兒，「怎麼了？有心事呀？」女兒皺着眉頭有氣無力的點點頭，我反而笑着説：「你看，我們全世界都在動，只有你不動，這樣的反差是不是很有趣。」

我一張素臉在鏡頭前面，陳漫説口紅也不需要畫，阿Zing還是多少加了點自然色，他幽默的說：「總得做點事。」

笫二套拍黒皮緊身裙，這套有點嫵媚，還真需要假睫毛增加情趣，這妝需要點時間畫。我發現鏡子後方不遠處，Kim 拿起他的金剪刀，正幫女製片剪髪，現場的工作人員都非常羨慕她。到我梳頭了，陳漫説要亂，Kim 三兩下不到就弄個大風吹的髮型。換上一套白西裝，Kim 又幫我梳了個更亂的髮型，比雞窩還亂，他們都是頂尖的專業人士，我由着他們擺布。白西裝衣領配上 Cartier 的豹紋胸針，是張叔平先配好的，有型有格。

我一投入工作就忘了時間，從進場到拍完，足足花了七八個小時，拍完了才覺得累，我一邊喘息一邊望着放出照片的屏幕，這時候才有時間認識一下周圍的工作人員。我讚嘆着大陸這些年的突飛猛進，培養了這麼許多人才，攝製團隊、服裝雜誌團隊，都在自己的崗位上獻出才能。我笑着説陳漫簡直會飛了。

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成功絕對不是偶然的，Zing 化妝一點也不馬虎，他眼睛專注的盯着我這張臉，後面兩位女助手也瞪大眼睛緊盯着我，Zing 目不斜視的説：「燈！」助手慢了點，他加重語氣：「光！」兩個助手趕忙拿出手機的電筒對着我，Zing 轉頭一瞪，助手囁囁嚅嚅的説反光板沒電了。平常人畫口紅用不了幾秒，他畫我的紅唇，功夫可大了，陳漫一句要粉而不亮的唇，他花了好長時間畫，就像畫一幅畫一樣，先擦護唇膏、再上囗紅、畫唇邊、最後撲上大紅的粉，修修改改，直到滿意為止，我估計他花了半個鐘頭。那紅唇確是美艷。

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Kim Robinson 是世界級高手，他是澳洲人，來到香港幾十年，曾經幫英國戴安娜王妃吹過頭髪。他說有一次被請到香港文華酒店吹頭髮，按了總統套房的門鈴，開門的竟然是戴安娜王妃，嚇死他。他說王妃平易近人，跟他閒話家常，吹完頭王妃謝謝他，他真誠的說所有的人都喜歡為你服務，王妃幽幽的説：「我只需要一個人對我好。」Kim 是個藝術家，女人頭髪經過他的手，即刻變得有靈氣、有動感和顯得人年輕。Kim 最大本事是，可以使你的短髪看起來長，頭髪少看起來多，頭髮厚看起來輕，他有一雙鷹眼、一對魔術手，經他修過的頭髪，可以說是藝術作品。他是誰都不服氣，就服陳漫。我和女兒拍到一半的時候，陳漫要 Kim 整理一下頭髪，Kim 樂意的笑着跪爬過來，樣子滑稽又好笑。

這次拍封面照見識到專業團隊的大製作 ，這擠滿各界精英的千多尺地方，簡直是大千世界，充滿了能量。

記得三十八年前到楊凡家拍《明報周刊》的封面，就只楊凡一個攝影師、我和我母親三個人，楊凡到現在還記得我媽在現場剝大閘蟹給我吃的畫面，他到現在說起來還感動呢。

【作者寫於2015年，結集於《鏡前鏡後》..本文經天地圖書授權轉載。標題為編輯撰寫】

林青霞著作書影

出版資訊——

鏡前鏡後｜林青霞 作 者｜林青霞 出 版｜天地圖書 日 期｜2020年11月 頁 數｜312

作者簡介——

林青霞｜祖籍山東煙台，生於臺灣嘉義，臺灣電影女演員。1972年在台北西門町逛街時由星探發掘。以瓊瑤愛情電影《窗外》出道。1976年轉往香港發展。林青霞曾主演超過百部電影，主要包括：《窗外》、《我是一片雲》、《新蜀山劍俠傳》、《天山童姥》、《刀馬旦》、《新龍門客棧》、《笑傲江湖之東方不敗》、《東方不敗-風雲再起》、《白髮魔女傳》、《刀劍笑》、《重慶森林》和《東邪西毒》等等。1975年以《八百壯士》，奪得了亞太影展最佳女主角；1990年則以《滾滾紅塵》一片贏得金馬獎最佳女主角的榮譽。2011年出版第一本散文創作《窗裏窗外》；2014年出版第二本散文創作《雲去雲來》。

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