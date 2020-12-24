聖誕惡魔坎卜斯由恫嚇小孩的惡靈　變北美反思節日過度消費的象徵

網上有個笑話說：「惡魔在地獄懲罰壞人，不就是在做好事嗎？」這在現實中也有呼應。聖誕老人的原型之一聖尼古拉就有一位助手坎卜斯（Krampus），外表像惡魔更會懲罰壞孩子。但這個奧地利民間傳奇為何會在北美變成熱潮，更在5年內推出11套電影？

什麼是坎卜斯

坎卜斯(Krampus)是奧地利與德國南部聖誕傳統中的一部份。聖尼古拉（就是聖誕老人的其中一個原型）非常慈祥，會用糖果與禮物獎勵好小孩；坎卜斯則是他的助手，幫忙懲罰壞孩子。因此，兩者不是「敵對」的，反而是像對拍檔。根據民間傳說，坎卜斯會在12月6日前夜現身，12月6日正是聖尼古拉節。

按維基語，儘管坎卜斯有許多變體，但大多數都有一些共同的特徵：多毛（通常是棕色或黑色）、有山羊的蹄和牛角、長而尖的舌頭、並且有尖牙。

坎卜斯帶有鐵鏈條，被認為象徵著基督教教會對魔鬼的束縛。亦有說坎卜斯攜帶著捆起的樺樹枝，並用它來拍打孩子。在某些描述中，樺樹枝被鞭子代替。有時，坎卜斯亦會背上麻袋或籃子，用以把邪惡的孩子淹死並運到地獄；一些較舊的版本提到壞孩子會被放進背包然後被帶走。

為何突然變得流行?

或者近一兩年，坎卜斯並不特別火熱，但在2010至2015期間，坎卜斯曾在北美地區掀起熱潮，在2013至2018年間已有11套電影相繼推出。坎卜斯是傳統故事人物，已有上百年歷史，為何突然會在這十年變得流行?

設計師 Monte Beauchamp 認為自己在推廣坎卜斯上應記一功。他在2004與2010年推出了坎卜斯的卡牌書，此書推出後大受歡迎。

（https://twitter.com/Livresetart/status/1063152952649662464）

除了有畫廊邀請他展出畫作，更有電影製作人找到商討書的版權。然後因為社交媒體與網上影片傳播，奧地利的「坎卜斯格拉茲慶典」就在網上流傳，使坎卜斯變得家喻戶曉 :

在美國如華盛頓及三藩市也有類似慶典，英國與德國亦會在12月７日前後舉行巡遊：

這類懲罰壞孩子的惡靈，在世上各處的故事中也有出現，Jumbee、Baba Yaga、Bogeyman 、「丫烏婆」也是類似角色。因為是家長以恐懼使小孩守規矩的「工具」，這些惡靈都是有方法避免的，例如不作壞事、聽話，而不像天災或者古希臘神話的災禍一樣難以迴避。

時至今日，坎卜斯「恫嚇」小孩的能力或已減退，所以坎卜斯再次出現，更像是對節日的過度消費與「一定要開心」作出反思。但有趣的是，坎卜斯的商品在熱潮下大賣，使整件事顯得有點諷刺。